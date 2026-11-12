Roberto Mancini ha assunto un nuovo, rischioso ma eccitante profilo durante questo secondo ciclo da ct azzurro. Ha smesso i panni classici del selezionatore e puntato tutto il lavoro nella ricerca di nuovi, potenziali talenti del calcio italiano da addestrare e portare al prossimo mondiale. Perché questa è la missione che gli è stata affidata da Malagò e Ranieri. L’interessato, che ha sempre avuto il tic del talent scout (la prima convocazione di Zaniolo scoperto nell’under 19), ha cominciato a dragare qualsiasi torneo, italiano e straniero. È un compito rischioso perché nel frattempo non si possono mettere da parte gli interessi del club Italia, cioè la qualificazione alla fase 2 della Nations league. Oltre che rischioso però resta esaltante. E si spiega così ad esempio la presenza di Mancini a Firenze per assistere a un match del campionato primavera per vedere il baby Cassano del Como, poi convocato. Dopo averli scoperti, Mancini li vuole allenare di persona per coglierne il potenziale. Lo confermano gli arrivi di Liberali e Cisse, quest’ultimo ritenuto non ancora pronto per il grande balzo persino dalle parti di Milanello. Per tutti questi motivi la sfida milanese di stasera con la super potenza francese dev’essere affrontata con un mix di leggerezza e di maturità come fa sperare l’età media dello schieramento scelto, un mix di esuberanza giovanile (i fratelli Esposito) e di maturità (Barella, Bastoni, Tonali, Donnarumma). A tutti loro non si può chiedere l’impresa impossibile ma la capacità di esprimere un messaggio di fiducia per il futuro. Perché le prove di settembre, dopo l’incipit disastroso col Belgio a Roma, hanno mostrato qualche luce in fondo al tunnel. Quelle luci devono continuare a rendere meno buia la strada da qui fino alla prossima qualificazione per il mondiale.