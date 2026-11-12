Zidane-Mbappé, relazioni pericolose. E lui non gioca

Vivono entrambi a Madrid. Uno con il Real ha vinto tre champions league da allenatore, una da calciatore. È Zinedine Zidane. L’altro insegue da sempre la coppa dei campioni, a Parigi, prima, a Madrid, dopo. È Kylian Mbappé. Insieme cercano di riportare in alto la Francia ma le analogie non significano affinità tra figure forti e orgogliose, leggenda assoluta del calcio francese, l’ex juventino, alla ricerca continua di una identità definitiva, l’attaccante del Real di Mourinho. Voci di dentro mormorano che tra i due le relazioni siano pericolose, silenzi e incomunicabilità, Mbappé si considera intoccabile, di ruolo intendo, attaccante totale come ribadiscono i numeri, i gol; Zidane ha idee differenti, lo ha collocato sulla fascia di sinistra concedendo a Dembelé l’asse centrale, così è nata un’altra gelosia con l’attaccante del Paris St. Germain premiato con il Pallone d’oro e vincitore della champions. Mbappé è accusato, sotto traccia, di un egoismo che ha portato a rovinare l’avventura parigina di Messi e Neymar, quindi a Madrid, il percorso di Vinicius jr., se con Deschamps era soltanto zucchero, con Zidane c’è il sale, l’infortunio e l’isolamento non hanno aiutato il dialogo, l’allenatore non ha mai messo in discussione la fascia di capitano di Kylian ma ha idee di gioco diverse dal proprio predecessore, Mbappè ha perso il potere totale nella nazionale, una certa superbia (tipica francese, non soltanto nel football) non ha agevolato il rapporto con i sodali di spogliatoio, stasera Mbappé non ci sarà, per il solito muscolo che non guarisce... Ieri Zidane ha più volte ringraziato Marcello Lippi che in lui ha creduto nonostante le critiche: «Ogni giorno una lezione di tattica, per me che volevo soltanto giocare a pallone, fu dura ma gli devo moltissimo, da lui ho imparato il mestiere di allenatore». Parole meravigliose per un allenatore dimenticato o evitato dai nuovi opinionisti ignoranti. Fuori, Mbappé, Dembelé e Thuram ma ci sono Doué, Barcola e l’ultimo convocato Senny Mayalu, del Psg, a vent’anni ha già messo assieme 91 presenze e 15 gol. Douce France.