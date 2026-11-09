Anche Bocelli (con Hudson) in corsa per gli Oscar

Ci potrebbe essere anche Andrea Bocelli nella corsa per gli Oscar del 2027. La nomination potrebbe arrivare nella categoria della Miglior canzone originale per One Right Here, che accompagna i titoli di coda di Maserati: The Brothers, film dedicato alla storia della famiglia del leggendario marchio automobilistico. Le nomination ufficiali arriveranno a gennaio, ma la rivista Variety, che ogni settimana aggiorna le previsioni sulla serata più attesa di Hollywood, in questi giorni ha inserito One Right Here fra i possibili cinque titoli destinati alla competizione del 14 marzo prossimo.

La canzone vede insieme le voci di Andrea Bocelli e di Jennifer Hudson, cantante e attrice americana che ha già vinto due Grammy e un Oscar (al debutto, come attrice non protagonista per Dreamgirls) ed è firmata dalla compositrice americana Diane Warren, che è un po’ una habitué della notte degli Oscar, visto che nella sua lunga carriera ha ottenuto diciassette nomination, senza mai agguantare la statuetta, anche se ha ricevuto quella alla carriera nel 2023...

Insieme a One Right Here, secondo Variety, la probabilità maggiore di giocarsi un posto nella cinquina finale toccherebbe a This City May Have Chewed Me Up (But It Hasn’t Spit Me Out) da The Debut - La grande occasione di Jesse Eisenberg (e che sarebbe il brano più quotato alla vittoria, secondo la rivista), La Nieve da La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi, Let Me Sell You a Dream da Musk di Alex Gibney e I Knew It, I Knew You da Toy Story 5 di Andrew Stanton.

One Right Here è stato pubblicato il 2 ottobre scorso da Decca Records e chiude con due voci come quelle di Bocelli e Hudson un film che è un vero e proprio omaggio all’italianità. Maserati: The Brothers, diretto da Bobby Moresco (premio Oscar per la Migliore sceneggiatura per Crash) e prodotto da Andrea Iervolino, racconta le vicende, la passione, il sogno che si realizza di una famiglia italiana che segna la storia delle automobili di lusso e vede all’opera un cast composto, fra gli altri, da Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia, Jessica Alba, per citare le stelle internazionali, e Michele Morrone e Salvatore Esposito per quanto riguarda gli italiani.

Bisognerà attendere il 21 gennaio per scoprire i titoli ufficialmente scelti dall’Academy. E il 14 marzo, a Los Angeles, l’edizione numero 99 degli Oscar decreterà il vincitore.