Tom Hanks vittima dell'intelligenza artificiale: "In quella pubblicità non sono io"

"Attenzione! C'è un video che promuove qualche piano dentale con una versione della mia immagine fatta con l'intelligenza artificiale" . La denuncia arriva da Tom Hanks, a cui è stato "rubato" il volto, senza il consenso, per uno spot legato all'igiene orale. "Non ho nulla a che fare con quel video” , precisa l'interprete di Forrest Gump su Instagram. E quindi avverte: "Ci saranno azioni legali" .

L’uso dell’intelligenza artificiale, in grado di simulare con impressionante precisione voce e immagine degli attori, è stato uno dei motivi che ha portato al lungo sciopero di Hollywood nei mesi scorsi. Dei rischi delle nuove tecnologie aveva già parlato lo stesso Hanks durante una puntata del podcast del comico britannico Adam Buxton lo scorso aprile, pochi giorni prima dello scoppio dello sciopero. "Avevamo previsto che ci sarebbe stata la capacità di prendere degli zeri e degli uni all’interno di un computer e di trasformarli in un volto e in un personaggio" .

Nel 2004 Hanks prese parte a Polar Express, il primo film d'animazione realizzato con la tecnica della performance capture che permetteva agli attori in carne e ossa di prestare il loro volto a personaggi digitali. Ma "da allora questa capacità è cresciuta a livello esponenziale" . L'attore resta comunque aperto allo sviluppo dei nuovi strumenti. Di recente ha acconsentito al suo ringiovanimento digitale per Here, l'ultimo film di Robert Zemeckis, in uscita il prossimo anno.