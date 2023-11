Il "vaffa" di Adam Driver alle critiche su Ferrari. "Prossima domanda"

Adam Driver è uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni, noto per la passione che mette nel suo lavoro. Forse anche troppa, a giudicare dal modo in cui senza mezzi termini ha mandato a quel paese uno spettatore critico sul film Ferrari diretto da Michael Mann, di cui è protagonista.

Come riporta il sito americano The Hollywood Reporter, la star era ospite del Camerimage Film Festival in Polonia, dove si è tenuta la proiezione del film seguita da un incontro di domande e risposte con l'attore, che è anche produttore esecutivo del film. Alcune delle osservazioni poste dalla platea sono state critiche, in particolare sulle scene del rocambolesco incidente presente nella pellicola.

"Cosa ne pensi delle scene dell'incidente?" , ha chiesto uno spettatore seduto tra il pubblico. "Mi sembravano piuttosto forti, drastiche e, devo dire, scadenti per me. Cosa ne pensi?" . Driver a quel punto ha risposto senza mezzi termini: "Vaffanc**o, non lo so. Prossima domanda" . La risposta dell'attore e produttore è stata accolta dal pubblico con un forte mormorio e una risata generale dovuta all'imbarazzo dei presenti.

Adam Driver reacts to someone asking about & criticizing the crash scenes in ‘FERRARI’ as “pretty harsh, drastic and cheesy.”



“Fuck you, I don’t know?” pic.twitter.com/MtmehVa6D3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 12, 2023

Driver interpreta Enzo Ferrari nel film biografico di Michael Mann, presentato in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia e ambientato nell'estate del 1957, quando l'ex pilota vive un momento di profonda crisi. La bancarotta minaccia la fabbrica che lui e sua moglie Laura (Penèlope Cruz) hanno costruito dieci anni prima. Ferrari a quel punto scommette tutto ciò che ha su una corsa: l'iconica Mille Miglia.

La domanda che ha suscitato l'ira di Diver riguarda la scena del terribile incidente di Guidizzolo del 12 maggio 1957, quando una Ferrari uscì di strada uccidendo due piloti e nove spettatori, tra cui cinque bambini. Dopo quei fatti, il governo italiano vietò le future edizioni della Mille Miglia, mentre Enzo Ferrari venne incriminato, rinviato a giudizio e infine assolto nel 1961.