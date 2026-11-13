Bonus elettrodomestici 2027, ecco cosa cambia: le novità da sapere

Il ritorno degli incentivi per cambiare frigorifero, lavatrice o lavastoviglie passa dalla Manovra. Il disegno di legge di Bilancio mette sul tavolo 50 milioni di euro per il 2027, destinati al fondo che sostiene la sostituzione degli apparecchi con modelli più efficienti. È bene specificarlo: lo stanziamento è ancora una proposta all’esame del Parlamento e per conoscerne le condizioni definitive occorreranno il voto sulla legge e le successive disposizioni attuative.

Criteri e scadenze

Il testo affida a un decreto del ministero delle Imprese, di concerto con il ministero dell’Economia, la definizione di criteri e scadenze. Il termine previsto per adottarlo è di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa indicazione non coincide con l’apertura delle domande: il calendario per accedere al contributo dovrà essere stabilito nell’ambito dell’attuazione della misura. Nell’edizione 2025 il contributo copriva fino al 30% del prezzo, entro un massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25 mila euro. Era finanziabile un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica. Questi importi descrivono il meccanismo precedente: le condizioni applicabili agli acquisti del 2027 dovranno essere lette insieme alla legge approvata e al nuovo decreto.

La sostituzione al centro dell’incentivo

La finalità del fondo è favorire il ricambio degli apparecchi domestici con prodotti ad alta efficienza, accompagnando l’acquisto al corretto recupero di quelli dismessi. Nel 2025 l’agevolazione assumeva la forma di un voucher, utilizzato per ottenere lo sconto dal venditore. Per la nuova edizione sarà necessario verificare prodotti ammessi, requisiti e modalità di consegna del vecchio apparecchio nelle istruzioni ufficiali. Lo stanziamento, inoltre, rappresenta un limite di spesa, non un contributo automaticamente disponibile per ogni acquisto. Nel 2025 le richieste erano ordinate cronologicamente e quelle eccedenti le risorse confluivano in una lista d’attesa. Su 50 milioni complessivi, la quota destinata agli utenti era di 48,1 milioni, al netto degli oneri dei gestori. Anche per il 2027 l’erogazione dovrà rispettare il tetto finanziario previsto.