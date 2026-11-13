Busta paga 2027, fringe benefit esenti fino a 2.000 euro anche agli under 31

Bollette, affitto e beni riconosciuti dall’azienda: il sostegno ai giovani dipendenti previsto dalla Manovra passa dai fringe benefit. Il disegno di legge di Bilancio propone per il 2027 una soglia di esenzione di 2.000 euro anche per chi non ha ancora compiuto 31 anni. La disposizione è all’esame del Parlamento e riguarda il trattamento fiscale dei benefici aziendali, senza introdurre un assegno statale automatico.

La novità riguarda l’età

L’articolo 45 estende agli under 31 il limite più favorevole già riconosciuto ai dipendenti con figli fiscalmente a carico. Se approvata, la disposizione consentirebbe ai giovani di accedere alla soglia maggiorata anche senza figli. Per la generalità dei lavoratori il tetto previsto resta di 1.000 euro: la modifica amplia dunque la platea dei beneficiari dell’esenzione più elevata.

Il ruolo decisivo dell’azienda

La soglia indica il valore massimo dei benefici che possono restare esclusi dal reddito imponibile, non una somma necessariamente dovuta al dipendente. L’erogazione passa dal datore di lavoro, attraverso beni, servizi o rimborsi ammessi. Parlare di bonus in busta paga richiede quindi una precisazione: la disposizione fiscale, da sola, non attribuisce a ogni giovane lavoratore il diritto a ricevere 2.000 euro.

Dalle utenze alle spese per la casa

Il testo comprende i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, elettricità e gas, oltre alle spese per l’affitto dell’abitazione principale e agli interessi del mutuo sulla stessa. Gli importi concorrono al limite complessivo insieme agli altri beni e servizi riconosciuti. L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che le spese rimborsate non possono essere nuovamente detratte per la quota che non è rimasta a carico del lavoratore.

Attenzione ai limiti e alla scadenza

Nella disciplina illustrata dall’Agenzia, il superamento della soglia rende imponibile l’intero valore dei benefit, non soltanto l’eccedenza. La proposta per i giovani riguarda il solo 2027: in assenza di ulteriori interventi, dal 2028 tornerebbe il limite ordinario di 258,23 euro per beni e servizi. Per applicare la nuova agevolazione restano decisivi il testo definitivo della legge e gli eventuali chiarimenti operativi.