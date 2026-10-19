Carta “Dedicata a te” dal 4 novembre: 500 euro, ecco come funziona

Tra poco più di due settimane e per il quarto anno consecutivo torna la “Carta Dedicata a Te”, la misura che il governo Meloni ha inserito per aiutare le famiglie che versano in difficoltà economiche e, contemporaneamente, favorire il consumo di prodotti agroalimentari di qualità. L’incentivo statale è di 500 euro per il primo accredito che i beneficiari riceveranno il 4 novembre, e altri 500 euro nell’aprile 2027.

A chi è destinata

Sono più di un milione (per l’esattezza 1.177.597) i nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone con almeno un minore, che hanno un Isee inferiore a 15mila euro e che non hanno altri strumenti di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Non c’è da inoltrare nessuna domanda ma chi potrà beneficiarne viene individuato automaticamente con le informazioni che sono contenute nelle banche dati pubbliche.

Come funziona

Sul sito web del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) viene spiegato che il contributo sarà disponibile su carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane.”Per attivare la carta il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026 per non perderne la validità”.

Cosa si può acquistare

All’interno del documento presentato a settembre si legge che per le famiglie in difficoltà, sempre tramite la Carta, ci sarà uno sconto aggiuntivo del 15% nei punti vendita aderenti cumulabile con promozioni che sono già presenti negli scaffali. I prodotti acquistabili variano da carne, pesce, latte e derivati, prodotti Dop e Igp, acque minerali e tanto altro ancora (l’elenco è disponibile sul sito del Masaf). L’attenzione è dedicata anche alle filiere italiane per sostenere il lavoro e le famiglie di agricoltori, allevatori e imprese agroalimentari italiane. Esclusi dagli acquisti sia i carburanti così come le bevande alcoliche.

2,7 miliardi di euro

Nel quinquennio 2023-2027 la misura ha mobilitato 2,7 miliardi di euro nel complesso, confermandosi uno degli interventi sociali più importanti introdotti dal governo Meloni per sostenere, oltre alle famiglie, il potere d’acquisto e le produzioni nazionali.

Le parole del ministro

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nelle scorse settimane ha sottolineato l’importanza di questa misura strutturale. “La Carta Dedicata a Te si inserisce pienamente in un sistema integrato di progettualità che il Governo sta rafforzando con determinazione, affiancando agli interventi di inclusione e di contrasto alla povertà misure concrete a tutela del potere d’acquisto dei nuclei familiari più fragili”.