Fascicolo sanitario, sì del Garante alle deleghe digitali su misura: il paziente sceglierà quali accessi autorizzare

Affidare a una persona di fiducia l’accesso ai servizi sanitari digitali, scegliendo con maggiore precisione che cosa potrà fare. È l’obiettivo delle nuove regole sulle deleghe digitali, sulle quali il Garante Privacy ha espresso parere favorevole. Lo schema di decreto aggiorna la Piattaforma di gestione deleghe e introduce autorizzazioni distinte per consultare documenti, utilizzare servizi e gestire i consensi.

Autorizzazioni su misura

La novità riguarda il Fascicolo sanitario elettronico, l’Ecosistema dati sanitari e la Piattaforma nazionale di telemedicina. L’assistito potrà differenziare i permessi per ciascuno dei tre ambiti, individuando le singole funzioni da affidare al delegato. Il parere favorevole, contenuto nel provvedimento del 20 ottobre 2026, riguarda uno schema di decreto: non equivale, quindi, all’annuncio che tutte le nuove funzionalità siano già disponibili.

Consultazione e consensi separati

Per il fascicolo sarà possibile distinguere la consultazione dei documenti dalla gestione di consensi, revoche e oscuramenti. Autorizzazioni specifiche riguarderanno anche i servizi sanitari online regionali e l’inserimento di informazioni nel taccuino personale. Per l’Ecosistema dati sanitari e la telemedicina, saranno separabili l’accesso a dati e servizi dalla gestione dei consensi, secondo il perimetro previsto dal nuovo sistema.

Le regole per tutori e rappresentanti

Una disciplina specifica riguarda chi esercita la responsabilità genitoriale, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e i soggetti muniti di procura generale o speciale, per i quali è previsto l’accesso completo ai servizi e alle funzionalità indicati. Per il delegato generico, invece, l’operatività resta circoscritta alle autorizzazioni conferite dall’assistito, con l’esclusione dei dati soggetti a maggiore tutela richiamati dalla normativa.

Accessi limitati alle necessità

Il criterio alla base dell’intervento è la minimizzazione dei dati: consentire al delegato di svolgere le attività autorizzate, limitando l’accesso alle informazioni necessarie. Lo schema recepisce le osservazioni formulate dal Garante nel confronto con il Dipartimento competente. La maggiore precisione dei permessi punta così a rendere più selettiva la tutela della riservatezza nell’utilizzo dei servizi sanitari digitali.