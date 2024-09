Carceri, rintracciato uno degli evasi dal carcere Beccaria: si trovava a casa

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato rintracciato nella giornata di oggi il 17enne italiano evaso, dopo che erano già scappati due detenuti nordafricani, dal carcere Beccaria di Milano. Il giovane, come spiegato dal sindacato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa sarebbe stato rintracciato dalle forze dell'ordine presso la propria abitazione. Il detenuto è stato preso in custodia dalla polizia penitenziaria e riportato presso la casa circondariale milanese, mentre proseguono le ricerche dei due marocchini, che hanno fatto perdere le proprie tracce. I tre sono evasi nella stessa giornata ma in momenti diversi: i primi due nel pomeriggio e il terzo, l'italiano, in serata. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, commentando il ritrovamento dell'evaso, ha dichiarato: " Le regole si rispettano, lo Stato c'è. Grazie alla Polizia Penitenziaria e a quanti hanno collaborato all'operazione ".

Da settimane, il carcere minorile di Milano è al centro delle cronache per le continue rivolte e anche le evasioni. Servono soluzioni risolutive per le strutture carcerarie, soprattutto per quelle minorili, ma ciò non significa che si possano chiudere da un giorno all'altro, come suggerisce da tempo Ilaria Salis, senzo fornire concretamente soluzioni alternative. " Non si può chiedere la chiusura del Beccaria senza dare una valida alternativa. A Milano, vorrei ricordarlo, il numero di stranieri che delinquono, in particolare minori, sono il frutto delle politiche dei Governi di sinistra - soprattutto con l’ex Ministro degli Interni Luciana Lamorgese - che hanno permesso a tutti di arrivare nel nostro Paese grazie al motto 'porti aperti a tutti' ", ha dichiarato l'onorevole Riccardo De Corato, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Il deputato, che conosce molto bene il tessuto sociale della città avendoci vissuro ed essendo stato parte delle giunte del centrodestra di Milano, ha spiegato che nel capoluogo si pagano " gravemente le marce pro-immigrati e i pranzi multietnici al Parco Sempione che la Giunta Sala ha promosso e organizzato ".

occorre una buona politica di risanamento delle carceri italiane, progetto già avviato con l’avvicendamento del nuovo comandante del contingente di Polizia Penitenziaria arrivato da Roma e con l’arrivo di un’unità di sostegno agli agenti e al personale

