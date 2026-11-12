Garlasco, l’ex pm Venditti e l’amarezza verso i magistrati di Pavia, ma ha fatto tutto Brescia

L’amarezza di Mario Venditti verso la Procura di Pavia per i 14 mesi da indagato per corruzione in atti giudiziari. Eppure ha fatto tutto Brescia. Da ieri l’ex procuratore aggiunto che archiviò Andrea Sempio per il delitto di Garlasco continua a dirsi amareggiato di non essere stato chiamato subito a chiarire la sua posizione nella vicenda della presunta “compravendita” dell’indagine del 2016, diventata oggi un fascicolo pavese che ipotizza condotte concussive in cui sarebbero coinvolti Andrea Sempio, suo padre Giuseppe, il loro avvocato dell’epoca Federico Soldani e l’ex capo della polizia giudiziaria Silvio Sapone. Un fascicolo passato dalla corruzione all’induzione indebita proprio dopo l’archiviazione di Venditti, ora diventato testimone e ascoltato ieri, per oltre tre ore, dai magistrati guidati da Fabio Napoleone. Un faccia a faccia dal quale è uscito sollevato, ma nonostante tutto Venditti non riesce a superare l’affronto per quei mancati chiarimenti che, secondo lui, sarebbero dovuti avvenire oltre un anno fa. Al punto da continuare a puntare il dito contro Pavia e recriminare agli ex colleghi di aver fatto scelte discutibili.

Eppure il procuratore Napoleone, il suo aggiunto Stefano Civardi e le due sostitute Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, cui dall’avvio dell’inchiesta su Garlasco una certa narrazione sembra attribuire una sorta di attentato ai diritti di coloro che hanno avuto un ruolo nelle indagini ai danni di Stasi, sulla vicenda Venditti si sono mantenuti nell’esatto perimetro di ciò che potevano e dovevano fare per legge. In pratica, non hanno avuto alcun ruolo, visto che la competenza era di Brescia. Lo dimostra la storia di quel fascicolo bresciano.

Tutto parte il 14 maggio 2025, quando dalla perquisizione a casa Sempio spunta il famoso appunto “Venditti/Gip archivia X 20. 30. Euro €”. Una volta acquisito l’elemento con il nome dell’ex magistrato, sulla base dell’ex art. 11 cpp, la competenza passa immediatamente a Brescia. E Pavia, rispettando tassativamente le regole, trasmette ai magistrati bresciani un “modello 45”, ovvero un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati, ma semplicemente con l’appunto. Cioè il pool di Napoleone, nonostante da mesi si dica il contrario senza che nessuno ristabilisca il terreno della verità, non solo non indica a Brescia alcun titolo di reato, ma addirittura non ne ipotizza. Quindi Pavia non avrebbe potuto convocare Venditti per alcun chiarimento, se non in maniera oltremodo irrituale. Avrebbe potuto farlo farlo, invece, Brescia, che invece non solo non chiama l’ex collega per essere ascoltato a sit, ma all’arrivo del fascicolo effettua una valutazione che porta i magistrati guidati da Francesco Prete a scelte autonome ed energiche. La Procura, infatti, configura il reato più grave possibile, cioè quello di corruzione in atti giudiziari, iscrive Venditti come corrotto e dispone perfino la perquisizione a casa dell’ex pm. Che dovrebbe rivolgere, dunque, a Brescia le sue doglianze per 14 mesi sotto inchiesta, anziché continuare ad addossare il suo calvario giudiziario a Napoleone.