Il rabbino aggredito e l’antidoto al razzismo

Una sentenza tempestiva e carica di significato. È quella che condanna a 8 mesi in abbreviato, con giustizia riparativa, Ilyes Zahani, il 20enne nato in Italia da genitori tunisini, accusato di aver aggredito con il fratello e un amico un rabbino 60enne a Bande Nere il 16 settembre. Il verdetto ha un retroscena imprevisto. Il 20enne aveva colpito la vittima con un calcio alle gambe, mentre un altro ragazzo gli toglieva il copricapo. Il gup Sofia Fioretta ha riconosciuto l’imputazione di «propaganda e istigazione a delinquere» per discriminazione «razziale, religiosa e etnica», contestata in indagine dal pm Luca Gaglio. In aula il pm Elisa Calanducci ha ottenuto per il giovane il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’imputato, difeso dall’avvocato Pietro Gabriele Roveda, è stato ammesso alla giustizia riparativa. Questo anche grazie all’appello di un’associazione ebraica e chiedendo il coinvolgimento nel percorso del rabbino. Rav Tzemach Mizrachi ha rinunciato a costituirsi parte civile contro il giovane. Il fratello di Ilyes, 21 anni, iscritto all’università, è stato rimpatriato in Tunisia, dove non era mai stato. È nato in Italia, ma non ha la cittadinanza. Rimpatriato in Marocco l’altro ragazzo coinvolto e una richiesta simile pende su Ilyes. Ciò che va al di là della cronaca giudiziaria è la presa a cuore da parte della comunità ebraica dei destini dei tre giovani. In una lettera prodotta al processo, firmata da oltre 30 cittadini ebrei tra cui noti intellettuali, si esprime preoccupazione per le conseguenze dei provvedimenti. Si sottolineano le conseguenze negative dell’espulsione sulla vita e sul futuro dei ragazzi: «Il loro destino, se vogliamo un mondo diverso da quello attuale, meno violento e meno antisemita, è anche il nostro».