Il padre di Turetta intercettato in carcere durante il colloquio: "Non sei l’unico"

A distanza di sei mesi dal primo colloquio in carcere tra Filippo Turetta, accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin, e i suoi genitori emergono alcuni particolari di quel dialogo intercettato dalle microspie degli inquirenti. I familiari più stretti del giovane, il 3 dicembre scorso, vedono nella struttura penitenziaria di Verona il figlio, arrestato perché reo confesso dell'omicidio, compiuto l'11 novembre 2023, dell'ex fidanzata. L'atmosfera è surreale. Tre persone che hanno voglia di vedersi, ma che in definitiva non sanno cosa dirsi. I genitori di Turetta hanno da poco saputo dell'atroce morte di Giulia Cecchettin, accoltellata e abbandonata in un dirupo dal loro ragazzo, fuggito poi in Germania prima di finire in manette.

Il colloquio

Il tabloid Giallo riporta quel dialogo disperato. Il padre di Turetta, Nicola, ha sempre avuto parole di condanna per il figlio, ma quando lo incontra per la prima volta in carcere gli dice: "Eh va beh, hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Quello è! Non sei un terrorista, voglio dire. Devi farti forza. Non sei l’unico. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare" . Parole, probabilmente, dettate dal momento drammatico vissuto dai familiari, ma che adesso sono parte integrante del processo a carico di Filippo Turetta. Il prossimo 23 settembre, nel corso della prima udienza che verrà celebrata davanti ai giudici della Corte d'Assise di Venezia, si discuterà anche di questo colloquio.

Il timore dei familiari di Turetta

In quel dialogo, comunque, c'è tutta la preoccupazione di un genitore che teme per l'incolumità del figlio. Papà Nicola cerca in qualche modo di rassicurare Filippo, affinché non possa farsi del male. Lo vede vulnerabile, soprattutto quando gli chiede se è stato licenziato per colpa sua. E allora dice cose che magari non pensa, cercando di risollevargli il morale e dargli la forza di reagire. "Ci sono altri 200 femminicidi! Poi avrai i permessi per uscire - continua - per andare al lavoro, la libertà condizionale. Non sei stato te, non ti devi dare colpe perché tu non potevi controllarti" . La paura è una sola: come verrà trattato il figlio in carcere. Nicola glielo chiede direttamente e Filippo risponde che si aspettava di peggio.

Il ragazzo si preoccupa in particolare che il suolo abbandoni, ma anche in questo caso riceve il conforto dei genitori che gli consigliano di dire tutto all'avvocato, senza remore, visto che è lì per aiutarlo.