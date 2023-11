'Ndrangheta, latitante preso in Germania: "U meccanicu" tradito da un incidente stradale

Antonio Strangio, 44 anni, originario di San Luca, è stato arrestato a Duisburg, in Germania. Era ricercato dallo scorso gennaio e condannato a 5 anni di carcere per traffico di droga tra la Calabria e Milano. Conosciuto come "U meccanicu" per la passione per le auto da corsa, è stato inchiodato proprio da un incidente stradale. I dettagli sulla cattura sono stati pubblicati questa mattina sui siti della tv pubblica tedesca Mdr e del quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In Germania il latitante conduceva una vita normale e lavorava come corriere per una grossa azienda di spedizioni. È stato proprio durante un turno di lavoro, mentre era alla guida di un furgone, che è stato coinvolto in un incidente stradale. Strangio ha sbagliato la manovra della retromarcia e ha urtato l'auto di un'anziana signora, che ha dunque chiamato la polizia locale. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno chiesto i documenti anche a Strangio, che non nascondeva la propria identità e li ha consegnati senza opporre resistenza. Solo in seguito ai controlli sul nominativo è emerso che si trattava di un ricercato italiano sul quale pendeva un mandato di arresto europeo.

Alcuni giorni prima dell'arresto, i carabinieri del Reparto operativo di Reggio Calabria e del gruppo Locri avevano segnalato la presenza del latitante nella zona di Duisburg. Secondo le informazioni, era arrivato in Germania per la prima volta a metà degli anni Novanta. Aveva lavorato come pizzaiolo nella zona della Ruhr e presso il ristorante "Da Bruno" di Duisburg. Proprio qui, il 15 agosto del 2007, è scampato a un agguato che ha provocato la morte di sei persone, al culmine di una faida sanguinosa tra clan familiari di San Luca.

Cugino di Francesco Pelle detto "Ciccio Pakistan" e di Antonio Pelle alias "Vanchelli", Antonio Strangio, conosciuto anche con il soprannome di "TT", è stato arrestato più volte ed estradato in Italia. Da gennaio era tornato in Germania, contravvenendo a una misura di prevenzione nell'ambito del processo "Pollino" in cui la Dda gli contestava un traffico di 5 pacchi di cocaina che dovevano essere distribuiti nella piazza di spaccio di Milano. In Germania ha continuato a usare il suo profilo Facebook, pubblicando foto e video che hanno permesso ai carabinieri di individuarlo e segnalarne la presenza nella zona di Duisburg. Dopo l'arresto è in attesa di estradizione, che per lui sarebbe la quarta in quindici anni.