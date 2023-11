"Vergognati". La sfuriata di Robert De Niro contro la sua ex assistente in tribunale

Robert De Niro ha perso la calma in tribunale a New York. Il celebre attore si stava difendendo dalle accuse di una sua ex assistente che lo ha citato in giudizio per discriminazioni di genere. "Vergognati, Chase Robinson!" , ha tuonato nel corso della sua difesa e della deposizione, riferendosi alla donna che ora chiederebbe 12 milioni di dollari per aver subito "danni emotivi e alla sua reputazione" . Tutte "sciocchezze" secondo De Niro.

Graham Chase Robinson, riferisce il sito Deadline, ha denunciato l'attore e la sua società Canal Productions per discriminazioni sul posto di lavoro. "Mi sottopagava, faceva commenti sessisti e mi assegnava compiti stereotipicamente femminili" , ha affermato la 41enne che ha lavorato con De Niro dal 2008 al 2019. Il due volte Premio Oscar la trattava come la sua "moglie d'ufficio" costringendola a compiti ingrati come ad esempio "grattargli la schiena" .

Stando alle accuse, la donna sarebbe dovuta essere reperibile ogni ora del giorno, anche nel fine settimana. "Il signor De Niro è uno degli individui più conosciuti, benestanti e potenti nel settore dell'intrattenimento. Chase temeva che non le avrebbe scritto una raccomandazione, che non sarebbe riuscita a ottenere un altro lavoro" , ha riferito l'avvocato sostenendo che Robinson lavorasse anche 80-90 ore a settimane senza un equo compenso.

De Niro ha passato circa 90 minuti sul banco dei testimoni in un tribunale del distretto sud di New York e ha definito senza senso le accuse contro di lui. L'attore di Killers of the Flower Moon ha affermato che avrebbe chiamato Robinson solo in orari "civili" e che le sarebbe stato permesso di lavorare da remoto. Solo una volta avrebbe chiamato l'assistente in un orario scomodo: erano le 4 del mattino e "mi spaccai la schiena cadendo dalle scale" , ha ammesso. "Le ho chiesto di fare qualsiasi cosa nei limiti del possibile, nei limiti del suo lavoro" .