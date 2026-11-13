Sempio alla sbarra (senza fretta): udienza preliminare il 25 febbraio

I tempi della giustizia aprono le due vie di Garlasco, quell’unicum giudiziario che vede correre parallelamente i destini di Andrea Sempio e Alberto Stasi. Il primo va verso il processo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Pavia che lo ritiene l’assassino di Chiara Poggi, e il 25 febbraio 2027 si presenterà davanti al gup Luigi Riganti, per l’udienza preliminare in cui il giudice dovrà decidere se mandarlo alla sbarra. La data è stata fissata ieri e comunicata alle parti con una nota firmata dal presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto. Tempi lunghi che, da un lato, consentiranno al gup di studiare a fondo il mastodontico fascicolo e, dall’altro, daranno modo agli avvocati di Sempio di preparare la strategia difensiva. «Siamo pronti a fronteggiare l’accusa da tutti i punti di vista, probatorio, giuridico, strettamente scientifico», ha fatto sapere il penalista Liborio Cataliotti, che insieme ad Angela Taccia difende Sempio. «È pronta anche l’eccezione di incostituzionalità, volta a evitare che siano concomitanti due giudizi, l’uno di revisione e l’altro a carico del nuovo imputato», conclude.

La data fissata molto in là soddisfa i desiderata della difesa, ma anche quelli dell’accusa. Perché quell’udienza filtro, procrastinata di diversi mesi, si svolgerebbe con la revisione di Stasi già incardinata a Brescia, considerando che nei prossimi giorni l’istanza sarà depositata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis e che la stessa Procura generale di Milano sarebbe pronta ad appoggiare la richiesta di revisione. Aperta la strada del nuovo processo per Stasi, il giudice avrebbe quindi sul tavolo tutte le carte per superare qualsiasi dubbio su quell’unicum che vedrebbe una persona sotto processo per lo stesso reato per cui un’altra ha già una sentenza di condanna definitiva. Il gup Riganti, che il prossimo 25 febbraio si troverà di fronte all’istanza della difesa Sempio sull’eccezione di incostituzionalità, dovrà decidere sull’ammissibilità e, se deciderà di procedere senza chiedere un parere alla Consulta, potrebbe comunque fissare un calendario fitto di udienze successive, in cui valutare il superamento dello scoglio della ragionevole previsione di condanna, anche attraverso il ricorso a esami in contraddittorio o all’incidente probatorio per risolvere le questioni più divisive, come l’impronta 33, la palmare sulle scale della cantina sopra il cadavere di Chiara, che per l’accusa è attribuibile a Sempio per 15 minuzie. Infine, nella prima udienza, il gup vaglierà la costituzione delle diverse parti civili nell’eventuale processo contro l’imputato. Ieri gli zii della vittima, l’avvocato Ermanno Cappa e la moglie Maria Rosa Poggi, hanno fatto sapere che sarebbero pronti a chiedere l’ammissione. La famiglia Poggi, invece, non lo farà.