Sempio e il buono postale per pagare i legali

Andrea Sempio e quegli 85mila euro in buoni fruttiferi custoditi alle Poste. Soldi che aveva incaricato di esigere poche settimane prima dell’avviso di garanzia per l’omicidio di Chiara Poggi, quando si era rivolto all’Associazione Italia per riscuotere il cospicuo gruzzolo. Salvo poi sparire con la bufera investigativa, nel momento in cui ha cominciato a mettere in piedi il team difensivo ch assiste Sempio senza percepire alcun compenso, come hanno più volte sostenuto i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti, i quali sono in prima linea, con una schiera di consulenti, per tentare di scagionare il 39enne dalle pesanti accuse della Procura di Pavia, pronta ad andare a processo sulla base di 21 indizi che dimostrerebbero che è lui, e non Alberto Stasi, l’assassino di Chiara.

Insomma Sempio avrebbe taciuto l’esistenza di quel buono postale fruttifero da 25 milioni di lire emesso a suo nome il 13 febbraio 1991, al punto che nessuno, né lui né i suoi difensori, avrebbe avuto alcun contatto con l’agenzia incaricata di riscuotere quel credito. E dopo oltre un anno e mezzo di silenzi, ieri l’avvocato Stefano Rossi, in assenza di riscontri, ha mandato una pec a Poste Italiane «in nome e per conto del Sig. Andrea Sempio», si legge nella richiesta recapitata alle 11.48, chiedendo «il rimborso del titolo con tutti gli emolumenti di legge». Una necessità, quella di riuscire ad ottenere il pagamento, dettata non solo dal rispetto per il mandato firmato dal cliente poco prima di finire indagato, ma anche per recuperare le spese del lavoro fatto dall’Associazione Italia, che riscuoterà la parcella solo a obiettivo raggiunto, in percentuale rispetto al credito di cui è titolare Sempio. «La nostra associazione, è stata investita dall’attuale imputato per l’omicidio Poggi a fine dicembre 2024. In quell’occasione avevamo mandato una prima richiesta a Poste Italiane per il pagamento del buono fruttifero da 25 milioni di lire del 1991, che oggi, sulla base degli interessi calcolati, è arrivato a una somma di 85mila euro», spiega l’avvocato Rossi. «Poste Italiane non ci ha risposto e nel mentre né il cliente né i suoi avvocati si sono interfacciati con noi per la risoluzione della controversia. Così, visto il grande lasso di tempo trascorso, abbiamo deciso di reiterare l’istanza, intimando a Poste di effettuare il pagamento entro 30 giorni, passati i quali intenteremo una causa», annuncia. Insomma, nel prossimo mese Sempio potrebbe entrare in possesso di 85mila euro, frutto di quei 25 milioni di lire, comprensivi degli interessi, che qualcuno ha depositato per lui quando aveva tre anni. Una somma che gli consentirebbe, oggi, di far fronte alle spese per il suo team legale.