Strage di Bologna, confermato l'ergastolo per l'ex Nar Cavallini

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha confermato l'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, nel processo sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna che provocò 85 morti e 200 feriti. Cavallini era stato condannato in primo grado nel gennaio del 2020 al carcere a vita, pena che la Procura generale aveva chiesto di confermare in appello. La sentenza è stata letta dalla Corte dopo sette ore di camera di consiglio. L'imputato non era presente in aula

"Dalla lettura del dispositivo è stato accolto l'appello della Procura della Repubblica che aveva impugnato la sentenza nella parte in cui aveva derubricato la strage da politica a comune, quindi con questa sentenza ritorna l'imputazione originaria che era quella di strage politica e la conferma sulla responsabilità dell'imputato" , ha affermato il sostituto procuratore generale di Bologna, Nicola Proto, parlando con i giornalisti dopo la lettura della sentenza d'appello che ha confermato l'ergastolo per Gilberto Cavallini come uno dei responsabili della strage di Bologna. La sentenza dovrebbe bocciare l'ipotesi di un attentato dei Nar di matrice spontaneista.

Cavallini, che ha compiuto 71 anni il giorno prima della sentenza, è un ex esponente del gruppo eversivo neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari. In passato è stato condannato per diversi omicidi, tra cui quello del giudice Mario Amato, freddato alle spalle il 23 giugno 1980. Ha accumulato otto ergastoli, quello di oggi è il nono.

Nel 1989 è stato condannato in primo grado per banda armata nel processo per la strage di Bologna, confermata dalla sentenza d'appello del 1994 a undici anni di carcere. Nel 2017 è stato rinviato a giudizio con l'accusa di concorso in strage, alla luce di nuovi elementi che hanno portato la magistratura a ritenere che Cavallini abbia offerto supporto e rifugio ai condannati per la strage Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, anch'essi membri dei Nar.

"Questa è una sentenza molto importante perché elimina completamente la pista palestinese, grazie alle ultime desecretazioni volute dal governo Draghi, e anche la pista dell'attentato compiuto dagli spontaneisti armati" - sostiene Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime - "I Nar non agirono da soli, ma erano collegati a tutti gli altri gruppi eversivi d'allora, e collegati in maniera molto stretta ai servizi segreti italiani, e questa sentenza lo svela" .