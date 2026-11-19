È quasi Natale e, come ogni anno, le celebrazioni della festa cristiana per eccellenza accendono le polemiche da parte di chi la considera divisiva. A Salisburgo, in Austria, è scontro politico sul Castello di Mirabell, simbolo della città, in vista del “Red Wednesday”, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sulle persecuzioni subite dai cristiani nel mondo. Il monumento si sarebbe dovuto accendere di rosso il 18 novembre ma è rimasto senza illuminazione speciale: una decisione che ha aperto un duro confronto in municipio tra i popolari della ÖVP e la formazione di sinistra KPÖ Plus. Il motivo? Secondo il vicesindaco di sinistra, l’illuminazione avrebbe violato la neutralità religiosa della città, preferendo la religione cattolica alle altre.

“Ciò che era possibile l’anno scorso, quest’anno dovrebbe improvvisamente violare la neutralità? Non ha senso”, ha dichiarato l’esponente di ÖVP, sottolineando che non si tratta di favorire una religione rispetto a un’altra ma di “essere solidali con un gruppo che soffre massicciamente a causa delle persecuzioni”. Una motivazione che, evidentemente, alla sinistra non interessa, rinnegando le radici dell’Europa per buonismo. Dal canto suo, il vicesindaco ha respinto gli addebiti rivendicando il principio della neutralità ideologica dell’amministrazione cittadina e dal Comune hanno fatto sapere di non voler “dare un segnale solo per un’unica religione”. A sostegno della propria posizione, il vicesindaco ha citato la giornata commemorativa dell’ONU celebrata lo scorso agosto, quando il Castello di Mirabell era stato illuminato di bianco per ricordare tutte le vittime perseguitate a motivo del proprio credo, inclusi gli atei.

Ma questa giustificazione non ha convinto i popolari, i quali hanno giustamente fatto notare che le due iniziative possono coesistere, poiché una commemorazione di carattere generale non esclude affatto gesti di solidarietà concreta. Nonostante lo scontro politico, la diocesi non si è piegata e ha comunque acceso 19 edifici nel Land di Salisburgo mentre, in tutta l’Austria, sono stati 350 gli edifici che sono stati illuminati di rosso. La sinistra europea ha intrapreso una deriva islamica, che sta soffocando le radici e la tradizione cristiana del Continente. Per quanto sia ragionevole invocare la laicità dello Stato, diventa irragionevole nel momento in cui ci sono costanti manifestazioni di stampo islamico e si nega ai cristiani di celebrare i perseguitati. O forse la ragione è che, tra i persecutori dei cristiani, ci sono spesso soggetti islamici estremisti, che hanno il potere, ufficiale e no, in diversi Paesi, soprattutto africani, e in questo modo non si vuole colpire la sensibilità delle comunità islamiche?