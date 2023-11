"Alza il c...". Scoppia la rissa al Congresso Usa: cosa è successo

"Possiamo affrontarla da adulti. Alza il culo" . Un guanto di sfida in piena regola. Ma non è il selvaggio West o un ring di wrestling, è il Congresso americano. Il senatore repubblicano Markwayne Mullin e il sindacalista Sean O'Brien, presidente dell'International Brotherhood of Teamsters, hanno rischiato di venire alle mani durante un'audizione al Senato. Bernie Sanders, presidente della commissione che stava tenendo l'udienza, è dovuto intervenire per sedare gli animi. "Questa è un'udienza. E Dio sa che il popolo americano ha abbastanza disprezzo per il Congresso. Non peggioriamo le cose" .

Mullin, rappresentante dell'Oklahoma e attualmente unico senatore proveniente da una famiglia di nativi americani, si era alzato dalla sua postazione e sembrava che stesse per togliersi l'anello. La tensione è salita quando ha letto ad alta voce una serie di tweet che il sindacalista aveva scritto dopo che i due si erano scontrati durante un'udienza di giugno. O'Brien aveva definito Mullin, la cui fortuna personale ammonta a decine di milioni, un "pagliaccio" e un "imbroglione" che "finge di essersi fatto da solo".

"Smettila di fare il duro in queste audizioni al Senato. Sai dove trovarmi. Ovunque, cowboy in qualsiasi momento" , aveva scritto O'Brien nel tweet di giugno letto in aula. "Questo è il momento, questo è il posto" , la riposta di Mullin, il cui impeto è stato interrotto solo dall'intervento di Sanders, che ha dovuto sbattere il martelletto più volte e invitare i due contendenti a smettere di parlare. Dopo l'udienza, Sanders ha definito lo scambio "assurdo".

"Eravamo lì per discutere della crisi che affrontano famiglie e lavoratori in questo paese, del crescente divario tra i più ricchi e tutti gli altri e del ruolo che i sindacati stanno giocando nel migliorare il tenore di vita del popolo americano" , ha detto Sanders. "Non eravamo lì per parlare di combattimenti in gabbia" .