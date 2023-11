Liberata Amina, l'italiana detenuta in Kazakistan. Prosciolta dalle accuse: "Sto bene"

Dopo la hostess Ilaria De Rosa, oggi è il giorno anche di Amina Milo Kalelkyzy, la ragazza pugliese di 18 anni che da luglio era detenuta in Kazakistan con l'accusa di traffico di droga. "Amina Milo è stata prosciolta dalle accuse a suo carico. Amina è libera" , ha comunicato il suo legale. Intercettata dall'Ansa, la giovane ha detto: "Mi sento bene ora, grazie a tutti per l'aiuto, non ci sto credendo" .

"Ci sono stati momenti drammatici durante la mia prigionia. Ora non vedo l'ora di tornare in Italia. Mi manca la mia famiglia, il mio migliore amico. E mi manca il mare" , ha continuato Amina Milo. "Questa mattina - aggiunge - è successo tutto all'improvviso. Ad un certo punto mi hanno detto 'prendi le tue robe e vai via'. E per me è stata una gioia indescrivibile. Ora non so ancora quando potremo ripartire, dobbiamo completare altre cose" .

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto ringraziare "i diplomatici della Farnesina e la nostra ambasciata ad Astana per il grande lavoro che ha portato alla liberazione della giovane italiana. In questi giorni difficili - aggiunge riferendosi ad Anima - non l'abbiamo mai lasciata sola, ora la aspettiamo presto in Italia" .

Come l'altra giovane liberata oggi, anche Amina era stata arrestata con l'accusa di traffico internazionale di stupefancenti. La giovane, residente a Lequile in provincia di Lecce, si era recata in Kazakistan con la madre Assemgul Sepnova, naturalizzata italiana, per visitare alcuni parenti. Il 2 luglio era stata fermata una prima volta dalla polizia mentre era in giro con alcuni ragazzi del posto. Due giorno dopo, il 4 luglio, era stata condotta con l'inganno in un appartamento, dove è stata segregata e maltrattata per 16 giorni. I presunti rapitori avrebbero anche telefonato alla madre, per chiedere un riscatto di circa 60mila euro. Sulla testa della ragazza pendevano dai 10 ai 15 anni di reclusione.

I diplomatici italiani si erano subito attivati per il rilascio. Una volta ottenuto, però, Amina è stata nuovamente convocata dalla polizia e tratta in arresto, con l'accusa di traffico di stupefacenti. Da lì è iniziato il calvario: la giovane ha più volte chiesto il trasferimento ai domiciliari tramite il suo avvocato e l'ambasciata, ma le è sempre stato negato perché le autorità kazake erano convinte sussistesse il pericolo di fuga. Durante i mesi in carcere, Amina avrebbe tentato anche di togliersi la vita due volte.