Cisgiordania, attiviste italiane fermate dai militari israeliani. La Farnesina chiede chiarimenti

A intervenire sono state le Forze di difesa israeliane (Idf), che hanno fermato il gruppo. Le circostanze dell’operazione non sono ancora state chiarite del tutto, ma pare che accompagnavano un gruppo di palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. La Farnesina si è subito attivata per ricostruire quanto accaduto. Non appena ricevuta la notizia, l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv e il Consolato generale a Gerusalemme hanno preso contatto con le autorità territoriali, chiedendo chiarimenti urgenti sia sulle motivazioni del fermo sia sulle condizioni delle connazionali. Le autorità israeliane hanno confermato la presenza di quattro cittadine italiane in una stazione di polizia. L’Ambasciata e il Consolato, in stretto coordinamento con il ministero degli Esteri, continuano a seguire la vicenda e a mantenere i contatti con Israele per favorire una rapida risoluzione. Resta da chiarire quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti delle attiviste e quando potranno essere rilasciate.