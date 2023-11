"Con un phon nel naso...". E Boris Johnson rideva dell'Italia mentre scoppiava il Covid

Il governo di Boris Johnson avrebbe mostrato un approccio "incredibilmente ottimista" al Covid e deriso le misure italiane all'inizio della pandemia. È quanto emerge dalle testimonianze dei suoi ex assistenti e consiglieri, durante l'inchiesta in corso a Londra sulla gestione del virus che ha provocato 230 mila morti nel Regno Unito. L'ex primo ministro era fiducioso che il Paese "avrebbe navigato" attraverso l'epidemia e messo in guardia contro le "misure eccessive" su qualcosa che pensava "fosse improbabile che avesse un impatto enorme e per il quale - in ogni caso - eravamo ben preparati" .

Helen MacNamara, che ha servito come vice segretario di gabinetto durante la pandemia, ha riferito durante l'inchiesta che c'era un "tono gioviale" nelle prime riunioni di gabinetto e che "se ne stavano seduti a ridere dell'Italia" . In quel periodo, marzo 2020, il nord Italia era flagellato dalla prima ondata di Covid, con le bare che sfilavano a Bergamo: a Londra erano convinti che il governo italiano stesse "esagerando nella reazione" e che la Gran Bretagna se la sarebbe cavata facilmente.

Dominic Cummings, il controverso guru della Brexit divenuto in seguito nemico giurato di Johnson, ha rivelato che i suoi collaboratori usavano l'emoj di un carrello della spesa senza guida per parlare di Johnson su WhatsApp. "È stata una crisi non adeguata alle capacità del primo ministro - secondo Lee Cain, ex direttore delle comunicazioni di Downing Street - . Era una persona che spesso rinviava le decisioni, accettava consigli da più fonti e cambiava facilmente opinione: decideva in base all'ultima persona con cui aveva parlato" .

Johnson, che dopo l'esperienza a Downing Street si è reinventato come anchorman tv, ha più volte mostrato un approccio superficiale all'emergenza. Dopo aver visto un video che circolava su YouTube, avrebbe chiesto ai suoi massimi consiglieri scientifici se fosse possibile uccidere il virus del Covid semplicemente infilandosi un phon nel naso. Johnson, già con i primi sintomi del virus addosso, avrebbe inoltre insistito per andare a far visita a Elisabetta. La sua assistente personale, Cloe Watson, glielo ha dovuto impedire fisicamente: "Se vai lì e ammazzi la regina, sei finito!" .

Stando alle testimonianze, nel febbraio 2020, più che dalla pandemia, Johnson era distratto dal divorzio, dal libro su Shakespeare che stava scrivendo e dalla ristrutturazione dell'appartamento governativo voluta da Carrie, la sua allora fidanzata e poi moglie. Il premier avrebbe chiesto ai suoi consiglieri di inventarsi qualsiasi distrazione pur di togliere il Covid dalle prime pagine dei giornali. Una sottovalutazione continuata anche nel pieno della pandemia. La commissione d'inchiesta, della durata prevista di almeno tre anni, ha messo infatti sotto accusa Johnson anche per la nonchalance con cui ha permesso di organizzare feste a Downing Street nonostante le restrizioni: proprio lo scandalo del "partygate" ha ampiamente contribuito alle dimissioni dell'ex primo ministro nell'estate del 2022.