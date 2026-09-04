Germania, sabotaggi alla rete elettrica: caccia a un ambientalista. Il ministro Dobrindt: “È terrorismo climatico”

La caccia all’uomo continua in Germania. La polizia ha individuato l’auto del 48enne sospettato di essere dietro una serie di sabotaggi contro la rete elettrica tedesca, ma dell’uomo nessuna traccia. Il veicolo è stato trovato in un bosco a Niederzier, nei pressi di Düren, nel Nord Reno-Westfalia. A intervenire è stata un’unità speciale della polizia. A confermare l’operazione è stato il ministro dell’Interno del Land Herbert Reul. “Adesso probabilmente si muove a piedi e non andrà lontano”, ha spiegato. L’automobile è stata affidata agli investigatori per la ricerca di eventuali tracce utili.

Le autorità stanno cercando l’uomo – un ambientalista – dopo una serie di episodi che hanno messo in allarme la Germania. Come riportato da Die Welt, nella sua abitazione di Gevelsberg sarebbero stati trovati anche materiali esplosivi. In particolare, secondo quanto riferito dalle autorità, nitrato di potassio e perclorato di potassio.

Al centro dell’inchiesta ci sono anche due lettere di rivendicazione attribuite all’uomo, nelle quali vengono richiamati i recenti attacchi alle infrastrutture energetiche nel Brandeburgo e nel Nord Reno-Westfalia. Secondo Reul, allo stato attuale gli scritti sono considerati autentici. Ma il ministro invita alla cautela: “Stiamo verificando se l’autore abbia effettivamente a che fare con i fatti. Stiamo verificando se abbia agito da solo o se siano coinvolte altre persone”. E ancora: “Se qualcuno mette il proprio nome in fondo a una lettera, non significa necessariamente che sia il responsabile”. Gli investigatori stanno quindi cercando eventuali collegamenti tra i diversi episodi e possibili complici.

Il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt ritiene però molto probabile la pista dell’azione individuale e ha parlato apertamente di “terrorismo climatico”. Gli episodi si sono susseguiti nel corso della settimana. Martedì mattina un attacco alla rete elettrica è stato registrato nel Brandeburgo, nei pressi della sottostazione di Turnow-Preilack, non lontano dalla centrale di Jänschwalde. In serata un altro guasto ha interessato una sottostazione di Bergheim, vicino a Colonia. In entrambi i luoghi le autorità hanno rinvenuto dispositivi di lancio e materiale pirotecnico. Nel Brandeburgo, secondo le informazioni riportate dall’agenzia Dpa, sarebbero stati trovati più di venti razzi.

Un altro oggetto sospetto, indicato dalla polizia come una possibile struttura di lancio, è stato scoperto nei pressi di una sottostazione a Dormagen, tra Colonia e Dusseldorf. Venerdì, invece, numerosi agenti hanno perlustrato l’area della centrale di Weisweiler, vicino ad Aquisgrana, e una sottostazione di Eschweiler: entrambe le località erano state indicate in una delle lettere di rivendicazione.

Ulteriori verifiche sono in corso anche in Bassa Sassonia, dove nella notte tra giovedì e venerdì è stato trovato aperto un quadro elettrico nei pressi di una sottostazione a Ganderkesee. La polizia sta accertando se anche questo episodio possa essere collegato alla serie di attacchi. L’inchiesta procede per sabotaggio contro l’ordine costituzionale, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche del 48enne.