Incendi a Creta, 5mila evacuati. I dati spagnoli: 380 le vittime

Incendi a Creta con evacuazioni di massa da hotel e case vacanza, 5mila persone in tutto. Almeno 102 morti in Spagna. Il caldo continua a piegare il Sud dell’Europa provocando danni alla salute e all’ambiente.

Sull’isola greca di Creta e il secondo giorno di roghi, con le fiamme che stanno infuriando nel comune di Ierapetra nel Sud-Est dell’isola, nella provincia di Lasithi. Secondo i vigili del fuoco il vasto incendio, che si sposta a seconda della direzione dei venti impetuosi che soffiano nella zona, si è «diviso» in tre fronti, concentrati intorno a Ferma, Achlia e Schinokapsala. Centinaia di residenti e visitatori di queste zone, nonché di Agia Fotia, Galini e dell’insediamento di Koutsounari, sono stati trasferiti seguendo le istruzioni delle autorità e i due messaggi inviati tramite il 112 e ospitati in strutture alberghiere in altre zone, mentre una parte dei residenti e dei visitatori ha trascorso la notte nella palestra coperta di Ierapetra, aperta per offrire un riparo sicuro. Secondo l’Unione Albergatori della regione circa «5mila persone, per lo più turisti, sono state evacuate» nel Sud-Est dell’isola. . I servizi medici di emergenza sono in stato di massima allerta. Sono operative otto ambulanze, che finora hanno trasportato all’ospedale generale di Ierapetra tre cittadini con problemi respiratori, due cittadini con ferite lievi e un cittadino

con problemi di mobilità.

In Spagna, il mese di giugno, il più caldo mai registrato, ha fatto registrare 380 decessi attribuibili alle alte temperature, 102 dei quali avvenuti da sabato scorso. Lo riporta l’Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Il giorno con il maggior numero di decessi è stato il 30 giugno, con 46 vittime, seguito da domenica 28, con 32, lo stesso numero dell’intero mese di giugno dell’anno scorso, riporta l’Agenzia spagnola. L’anno più letale fino ad oggi e stato il 2022, la cui estate ha causato 4.789 decessi, 828 dei quali a giugno. La maggior parte dei decessi di giugno ha riguardato donne (237). Per fascia d’età, la stragrande maggioranza (36) si concentra negli over 65 (369) e, più specificamente, negli over 75. Continua intanto l’allerta per il caldo soffocante in 12 delle 17 regioni in Spagna con gli avvisi di temperature estreme e per temporali localmente molto forti. In Francia c’è stata una prima attenuazione, con le temperature che sono scese significativamente nella parte nord-occidentale del Paese, compresa l’area di Parigi, mentre il Sud-Est rimane in allerta arancione, con 17 dei 101 dipartimenti interessati. Strette nella canicola città come Montpellier, Perpignan e Marsiglia dove si prevedono 32-38 gradi, mentre nella parte nord-occidentale si è scesi anche sotto i 20 gradi. La recente ondata

di calore ha causato almeno due morti in Francia, 300 persone sono state ricoverate in pronto soccorso e 6mila abitazioni sono rimaste senza elettricità. Anche se il governo sottolinea la grande difficoltà di appurare e dimostrare un legame certo fra alcuni decessi avvenuti durante l’ondata di caldo e il rialzo delle temperature. È il caso di un operaio di 35 anni morto in un cantiere, per il quale la procura ha smentito ieri sera qualsiasi motivazione legata al clima. O il caso della bambina di 10 anni che ha perso la vita per un malore alla reggia di Versailles dove era in visita con la famiglia. La piccola soffriva però di gravi problemi di salute.

L’entourage della ministra della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, ha ammesso che non c’è «nessuna conferma ufficiale» di morti legati al caldo, anche se arrivano dalle strutture sanitarie notizie di persone anziane decedute nelle ore di maggior afa nelle loro abitazioni o nelle case di riposo. Entro 15 giorni, la Sanità francese prevede di comunicare una prima stima della mortalità «in eccesso» durante l’ondata di caldo, una cifra calcolata sulla media degli ultimi 5 anni nello stesso periodo.