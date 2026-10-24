Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 11:16
In evidenzaAggiornato alle ore 11:16
Cronaca internazionale

La burocrazia del woke cancella le mummie

A Glasgow il Kelvingrove Museum ha fatto sparire le mummie egizie perché non può esibire il “consenso del defunto”

Andrea Indini
Legnoso e dolce-piccante, ecco il profumo di Tutankhamon: scoperto odore mummie egiziane
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Peggio del politicamente corretto c’è solo la burocrazia del politicamente corretto. È l’ideologia woke che si fa ottusità di sistema. E farebbe anche ridere, se fosse una barzelletta. Purtroppo non è così: a Glasgow il Kelvingrove Museum ha fatto sparire le mummie egizie perché non può esibire il «consenso del defunto». Forse hanno telefonato alla Valle dei Templi di Luxor e hanno trovato occupato. Così, al posto dei reperti archeologici che ogni anno richiamano più di un milione di visitatori, hanno affisso un foglio in A4: «Resti umani rimossi dall’esposizione in segno di rispetto».

Ora, dato che quando uno fa un’idiozia c’è subito qualcun altro pronto ad andargli dietro, presto - scrive il Telegraph - saranno rimossi «resti umani» anche da altri musei. E, se ci aveva fatto orrore quando si era abbattuta sui libri da leggere al liceo o in università, oggi la cancel culture ci preoccupa ancora di più. Perché oltre ad essere pericolosa è pure stupida. Compito dei musei, infatti, è tramandare la Storia raccontandola attraverso i reperti, non cancellarla andando dietro a un assurdo codice etico partorito dal «gruppo parlamentare per le riparazioni africane». Andare a cercare «preoccupazioni etiche» e parlare di «costante disprezzo per i desideri degli antenati e per le intenzioni delle comunità che li seppellirono» è un insulto al buon senso.

Tra qualche secolo quel foglio in A4 troverà giustamente spazio in un museo. Non più per vietare l’esposizione delle mummie ma per documentare l’idiozia woke.

Politically CorrectWokeGlasgow