Germania, malore per il leader di Afd: "Punto con un ago"

Il leader del partito di ultradestra tedesco Afd, Tino Chrupalla, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è ancora sotto osservazione, prima di un comizio elettorale nella città di Ingolstadt, in Baviera. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: il partito ha parlato genericamente di un "evento violento" , mentre la polizia locale si è limitata a confermare l'intervento senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo alcune ricostruzioni da testimonianze oculari, Chrupalla si era scattato qualche selfie con gli elettori, poi è crollato prima del suo intervento pubblico. Il capo di Alternative für Deutschland avrebbe accusato nausea, crampi e vertigini. Altri dettagli emergono dal sito del settimanale Der Spiegel: poco dopo il malore, sul corpo del politico è stata rivelata una piccola lesione cutanea che, per gli ambienti investigativi, potrebbe indicare la puntura di una siringa o un ago.

Hier wird #Chrupalla mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht nachdem er augenscheinlich zusammen gebrochen ist. Quelle: Steven Hellmuth https://t.co/JCUzBCIgGE pic.twitter.com/LiYavYFH5O — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) October 4, 2023

Chrupalla è stato soccorso e medicato dietro le quinte del palco, prima di venire trasportato in ambulanza in una clinica vicina. Ambienti di partito fanno filtrare che è "in terapia intensiva" ma "in grado di parlare" . La procura di Iglolstadt e la polizia hanno avviato un procedimento contro ignoti per il reato di lesioni personali. Nell’area interessata era in corso a quanto sembra una contro-manifestazione antirazzista, cui partecipava come oratore anche il sindaco socialdemocratico Christian Scharpf. Il 3 ottobre, giornata delle celebrazioni per l’unione della Germania, l’altra co-leader dell’Afd, Alice Weidel, aveva cancellato la sua partecipazione a una manifestazione in Baviera adducendo ragioni di sicurezza.

L'Afd, nota per le sue posizioni identitarie e critiche sull'immigrazione, è in crescita di consensi e influenza gli sviluppi politici in Germania. Domenica si vota in Baviera e Assia: in entrambi i land i sondaggi attribuiscono al partito di ultradestra circa il 15% dei voti. A livello nazionale è ormai stabilmente la seconda forza elettorale, dietro solo all'Unione Cdu/Csu e davanti ai tre partiti della coalizione di governo (Spd, Verdi ed Fdp) in grande difficoltà per la crisi economica.