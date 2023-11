La Nuova Zelanda fa marcia indietro sulle sigarette: abolito il divieto

Il nuovo governo neozelandese ha intenzione di abolire il divieto di fumo introdotto dal precedente esecutivo nel 2022. Lo ha annunciato sabato scorso la ministra delle Finanze Nicola Willis, nemmeno 24 ore dopo la formazione del governo. Si tratta dunque di uno dei primi provvedimenti del nuovo esecutivo di destra di Christopher Luxon.

La legge prevedeva l'introduzione di divieti progressivi al fumo di tabacco, con ultimo obiettivo il divieto di acquistare sigarette e altri prodotti simili alle persone nate dopo il 2008. Il provvedimento conteneva inoltre diverse limitazioni per rendere più costose e meno accessibili le sigarette. La legge era stata accolta con favore dagli esperti di salute pubblica, ma aveva trovato ovviamente le resistenze di proprietari di edicole e negozi di quartiere. Alcuni politici – incluso il nuovo Primo Ministro – sostenevano che sarebbe nato un mercato nero.

Le nuove regole sarebbero dovute entrare in vigore entro l'estate del prossimo anno, ma la legge era stata messa in discussione durante i negoziati per formare il nuovo governo, durati circa sei settimane dopo l'esito incerto delle elezioni politiche dello scorso 14 ottobre. Il Partito Nazionale di Chris Luxon era risultato il più votato, ma non aveva ottenuto comunque abbastanza seggi per governare in autonomia: da qui la scelta di negoziare un'alleanza con ACT New Zealand e New Zealand First, che è stato l’unico partito a fare una campagna per l'abrogazione delle leggi sul fumo.