Dopo la pandemia cresce lo spaccio negli aeroporti. L'allarme degli esperti di sicurezza

L’industria aeronautica è alle prese con la crescente minaccia rappresentata dalle bande criminali che reclutano lavoratori aeroportuali per attività di rapina o spaccio. In un bagno della sala partenze dell'aeroporto di St. Thomas, nelle Isole Vergini Americane, un dipendente da poco assunto ha consegnato di nascosto due panetti di cocaina a un complice. Si è abbassato e ha fatto passare i pacchi, legati con nastro adesivo, sotto il divisorio che lo separava dalla cabina adiacente. Entrambi sono stati arrestati prima che il complice potesse imbarcarsi sul suo volo. I documenti del tribunale mostrano che il lavoratore avrebbe dovuto guadagnare duemila dollari per portare la droga nella sala partenze.

"Si tratta di una sfida enorme" , ha affermato Peter Nilsson, capo dell'Airpol, un gruppo di forze dell’ordine europeo incaricato di combattere la criminalità negli aeroporti. "Abbiamo lanciato un avvertimento quando, dopo la pandemia, più o meno tutti gli aeroporti del mondo hanno riassunto le persone" . Il settore del trasporto aereo si stava infatti riprendendo dal letargo delle restrizioni, che per mesi avevano impedito o limitato gli spostamenti. Le assunzioni di massa post-Covid hanno fornito ai gruppi criminali l'occasione di reclutare nuovi complici nelle strutture aeroportuali, per infiltrarsi nelle aree interdette ai passeggeri o che richiederebbero controlli di sicurezza. Gli esperti citano vari esempi della collusione tra dipendenti e criminalità: gli addetti ai bagagli sono reclutati per spostare valigie piene di contrabbando dai voli internazionali ai caroselli nazionali, aggirando i controlli di sicurezza doganali; i lavoratori della pista sono incaricati di piantare narcotici nei pannelli degli aerei; i funzionari doganali sono pagati per sventolare borse note per contenere oggetti illeciti.

"Ci sono le stesse attività criminali o gli stessi gruppi terroristici che già volevano attaccare l’aviazione" , ha dichiarato Sonia Hifdi, responsabile della politica di sicurezza aerea presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, il braccio aeronautico delle Nazioni Unite. La combinazione di retribuzioni basse in un momento di elevata inflazione e insoddisfazione tra i lavoratori aeroportuali dopo la pandemia sta anche rendendo alcuni di loro più vulnerabili ai reclutatori criminali. "Ci sono persone infelici, persone alla disperata ricerca di denaro e organizzazioni criminali che cercano di espandere la propria portata" , è l'allarme lanciato da Andy Blackwell, specialista in sicurezza aerea. Dunque "è un terreno fertile in questo momento" .

Nell'ultimo anno il numero degli incidenti di sicurezza che hanno coinvolto i lavoratori aeroportuali è notevolmente aumentato. In Belgio due addetti ai bagagli a luglio sono stati sorpresi a scaricare valigie piene di 265 libbre di cocaina. In Portogallo alcuni lavoratori dell'aeroporto di Lisbona sono stati arrestati lo scorso dicembre dopo essere stati notati dalle autorità per le spese ingenti legate alla loro attività di spaccio. In Canada ad aprile sono stati rubati circa 15 milioni di dollari in oro e altri beni di alto valore. Non tutti i crimini commessi da addetti ai lavori sono però orchestrati da gruppi esterni. A luglio, tre agenti della Transportation Security Administration - un'agenzia del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti - sono stati sorpresi dalle telecamere a circuito chiuso dell'aeroporto internazionale di Miami mentre mettevano in tasca oggetti presi dai contenitori dei bagagli a mano durante i controlli.

Per proteggersi meglio dalle minacce interne, la TSA ha richiesto nella maggior parte degli aeroporti americani un controllo dei lavoratori simile a quello dei passeggeri. Anche altri paesi stanno prendendo provvedimenti. Il Regno Unito ha creato un nuovo database che consente alle forze dell’ordine di esaminare ogni lavoratore con accesso alle aree riservate dei principali aeroporti, mentre l’Australia ha introdotto valutazioni di intelligence criminale per le nuove reclute aeroportuali.