"Parla come Hamas". In Germania Greta nel mirino di Fridays for Future

Le parole di Greta Thunberg sulla guerra palestinese continuano a far discutere. Questa volta le polemiche travalicano il confine di Israele e arrivano dritte in Germania, dove opera uno dei rami più forti a livello internazionale di Fridays for future.

Se già nei giorni scorsi colpiva il silenzio per 1.400 civili israeliani massacrati Hamas, ora le posizioni pro Gaza della giovane attivista si sono fatte ancora più esplicite. Nell'ultimo post su Instagram Greta parla espressamente di "genocidio" contro il popolo palestinese e sostiene che i "governi imperialisti" controllano i media occidentali. Esternazioni che il mondo tedesco ambientalista reputa impossibili da condividere per la carica di odio contro Israele e per il latente antisemitismo che svelano.

Il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha pubblicato una decostruzione del pamphlet di Greta, evidenziando impressionanti paralleli tra le otto tesi del testo e i più diffusi stereotipi della secolare propaganda antisemita. Secondo il quotidiano tedesco "Fridays for future parla come Hamas" , a partire dalla tesi che sostiene il "lavaggio del cervello" dei media occidentali a favore "dell'apartheid israeliano" . Non solo, Fridays for Future arriva addirittura a giustificare l'esistenza del movimento terrorista di Hams, che avrebbe le sue radici nella "pulizia etnica" a danno dei palestinesi.

Gli attacchi contro i media occidentali - che pure sono gli stessi che fino a poco tempo fa esaltavano la figura di Greta - non si fermano qui: tutti loro, finanziati dai "governi imperialisti" che sostengono Israele, avrebbero perseguito un'agenda "razzista" per trarre vantaggio dal "genocidio" palestinese. Il post si chiude con un invito a "resistere" non cedendo alla "propaganda" del potere occidentale.