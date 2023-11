"Non può vietare il corteo pro Palestina": lo schiaffo a Sunak e il rischio scontri a Londra

Nel Regno Unito è polemica per un corteo pro Palestina organizzato a Londra per sabato prossimo, nel Remembrance Day, giorno in cui si commemorano i caduti di guerra. Ieri il Primo ministro Rishi Sunak aveva fatto pressioni sul capo della polizia metropolitana, Sir Mark Rowley, per impedire che la marcia avesse luogo nel giorno dell'armistizio, definendola come "provocatoria" e "irrispettosa" . Da Scotland Yard fanno però sapere che non ci sono attualmente i presupposti legali e la necessaria soglia di potenziale pericolo per vietare un evento pubblico del genere.

"Continuiamo a credere che organizzare manifestazioni nel giorno dell'armistizio sia una provocazione e una mancanza di rispetto, e invitiamo gli organizzatori a riconsiderare" il loro piano, ha detto ai giornalisti un portavoce del premier. Il governo teme infatti che la marcia di solidarietà ai palestinesi possa scatenare caos e disordini a causa di gruppi separatisti. Lunedì, anche la polizia di Londra aveva chiesto di "riconsiderare urgentemente" l'evento, affermando che "non era appropriato" organizzare una marcia del genere questo fine settimana. "Il rischio di violenze e disordini da parte di gruppi dissidenti è in aumento" , ha scritto su X la polizia metropolitana, che ha arrestato decine di persone durante le precedenti manifestazioni avvenute a Londra dopo l'attacco lanciato un mese fa da Hamas contro Israele.

Il Remembrance Day è una giornata commemorativa osservata negli Stati membri del Commonwealth dalla fine della Prima guerra mondiale, nel 1919, in cui si onorano i membri delle forze armate morti in servizio. Quest'anno, migliaia di persone sono attese in piazza per chiedere un cessate il fuoco immediato nel conflitto tra Israele e Palestina. Sunak aveva chiesto un annullamento della protesta temendo una profanazione del Cenotaph, il memoriale a Whitehall, nel cuore di Londra, dove si riuniscono molti cittadini e personaggi pubblici - tra cui la famiglia reale e il Primo ministro - per porre ghirlande di papaveri in ricordo dei caduti.

Il comandante di Scotland Yard non ha accolto la richiesta del governo britannico ma ha garantito che i suoi agenti faranno tutto il possibile per garantire la sicurezza della cerimonia e anche proteggere la comunità ebraica da eventuali minacce di tipo antisemita. Gli organizzatori della marcia, dal canto loro, hanno promesso di evitare le vie centrali con i monumenti più importanti. La tensione resta comunque alta, specie per le parole del ministro degli Interni Suella Braverman, che ha rincarato la dose scrivendo che "i manifestanti dell'odio devono capire che le persone oneste britanniche ne hanno abbastanza di queste manifestazioni di intimidazione ed estremismo" . I laburisti hanno denunciato le "pressioni politiche" di Braverman che sta "rendendo più difficile il lavoro della polizia, invece di unire le comunità in un momento di commemorazione" , ha riferito il ministro degli Interni ombra Yvette Cooper intervenendo a World at One di Radio 4.