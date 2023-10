"Molestie e bullismo". Nuova tegola sul Parlamento inglese: chi rischia ora

Nuovo scandalo a sfondo sessuale nel Parlamento britannico di Westminster. Questa volta nel mirino è finito un altro deputato della maggioranza Tory, il veterano Peter Bone, accusato di bullismo e molestie sulla scia di denunce emerse in seno al suo stesso staff.

La denuncia arriva sulla base di un'inchiesta interna dell'organismo indipendente che viola sulla condotta dei deputati britannici. Bone, 70 anni, tra i principali sostenitori della Brexit, è stato sospeso in via disciplinare dai lavori della Camera dei Comuni per sei settimane: punizione che l'interessato contesta come frutto di accusa "false" e di una "procedura viziata" , ma che anche un comitato d'appello ha confermato e ora attende solo il voto dell'aula per diventare esecutiva. Bone è stato riconosciuto colpevole di "cattiva condotta" sessuale, per asseriti atti di esibizionismo nei confronti di un'ex assistente parlamentare durante un viaggio all'estero nel 2021, nonché di atteggiamenti bullisti e prevaricatori.

"Il bullismo ha comportato violenza, urla e parolacce, derisione, ostracismo - fa sapere la nota dell'Independent Expert Panel - Questo modello intenzionale di bullismo includeva anche un episodio indesiderato di cattiva condotta sessuale, mentre il denunciante era intrappolato in una stanza con il convenuto in un hotel di Madrid, [...]. Si è trattato di un abuso di potere deliberato e consapevole che ha usato un meccanismo sessuale: oltraggio al pudore" .

L'entità della sospensione, se confermata, supera - in base a una legge approvata nel Regno una decina di anni fa su iniziativa del governo di David Cameron - la soglia oltre la quale lo stesso seggio di deputato di Bone, nel collegio inglese di Wellingborough, potrebbe essere rimesso in discussione. Se confermata dalla Camera, la sospensione farà scattare una petizione di richiamo degli elettori locali che possono fare richiesta di una nuova elezione suppletiva.

Non è la prima volta che il Parlamento britannico viene travolto da scandali di tipo sessuale. L'anno scorso il deputato Neil Parish si è dovuto dimettere per aver guardato un video porno all'interno del Parlamento. Sempre nello stesso periodo, il consevatore Imran Ahmad-Khan è stato espulso dal partito a seguito di una condanna per molestie ai danni di un quindicenne. I casi non hanno riguardato solo esponenti della maggioranza di governo, ma anche diversi laburisti. Nel 2022, ben 56 parlamentari sono stati segnalati per comportamento sessuale inappropriato all'Independent Complaints Grievance Scheme.