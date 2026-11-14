Router sovraccarichi, ricambi introvabili e vecchie linee: i sistemi obsoleti al centro del blocco dei voli negli Stati Uniti

Il problema si è manifestato nei sistemi che permettono ai controllori di seguire e coordinare gli aerei: apparati sovraccarichi, dati incoerenti, comunicazioni instabili. Dopo il blocco nazionale dei decolli di venerdì, il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha indicato nel vecchio hardware un elemento centrale dell’emergenza. Le partenze sono riprese, ma resta aperta la questione dell’affidabilità di un’infrastruttura che da anni richiede una profonda modernizzazione.

Router sovraccarichi e informazioni incoerenti

Secondo la ricostruzione illustrata da Duffy, router e switch, gli apparati che smistano i dati nella rete, hanno ricevuto un carico eccessivo e iniziato a restituire informazioni incoerenti. Sono emerse instabilità nelle comunicazioni e nei sistemi radar, che hanno portato allo stop precauzionale delle partenze. Il segretario ha precisato che non si è verificata una perdita completa dei collegamenti: è stato possibile continuare ad assistere gli aerei in volo. Resta da chiarire che cosa abbia provocato il sovraccarico.

Gli allarmi già scritti nei rapporti

Le fragilità erano documentate prima dell’emergenza. Il Gao (Government Accountability Office), l’agenzia indipendente che svolge verifiche e valutazioni per il Congresso americano, ricorda in un rapporto del settembre 2026 che la Faa aveva classificato 51 sistemi su 138 come non più sostenibili sul piano del mantenimento operativo e altri 54 come potenzialmente tali. Tra le criticità: ricambi introvabili, pensionamento dei tecnici esperti nelle vecchie tecnologie e aumento del traffico rispetto a quando gli impianti erano stati progettati.

Dai vecchi cavi ai guasti di Newark

Il problema riguarda anche le linee di telecomunicazione. Tra aprile e maggio 2025, ricorda il Gao, diversi guasti ai collegamenti del centro di avvicinamento di Philadelphia, che gestisce lo spazio aereo di Newark, avevano fatto perdere ai controllori il contatto radio e radar con gli aeromobili. Ne erano seguiti ritardi e cancellazioni. Quegli episodi avevano già mostrato le conseguenze operative dei cedimenti di una rete antiquata, pur senza avere l’estensione nazionale dell’interruzione di venerdì.

La corsa per aggiornare la rete

La modernizzazione è già in corso: secondo l’emittente irlandese RTÉ, il 68% della vecchia rete di telecomunicazioni in rame della Faa è stato sostituito con fibra ad alta velocità. Restano però difficoltà nella gestione dei lavori: il Gao ha rilevato la mancanza di una stima affidabile dei costi e di un cronoprogramma integrato, segnalando il rischio di ritardi che prolungherebbero l’utilizzo degli apparati obsoleti. Il completamento della prima fase è previsto per dicembre 2028.