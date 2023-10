"Shani è viva". Parla la madre della ragazza massacrata da Hamas

Shani Louk, la giovane tatuatrice tedesca presa in ostaggio da Hamas durante un festival musicale vicino al kibbutz Reim, sarebbe viva ma "gravemente ferita" . A dichiararlo è la madre, Ricarda Louk, con un video in cui si rivolge al governo tedesco chiedendo che la figlia venga liberata prima possibile.

English version:

According to #ShaniLouk's mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.



Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3