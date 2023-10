Sheffield, scala il municipio e sostituisce bandiera israeliana con quella palestinese

I media britannici hanno rilanciato il video di un uomo intento a rimuovere una bandiera israeliana dal municipio di Sheffield durante una manifestazione pro Palestina. Incappucciato, si muove lungo la cresta del tetto, a circa 60 metri da terra. Inneggiato dalla folla tira giù la bandiera israeliana e la sostituisce con quella palestinese. Secondo quanto riferisce la polizia l'uomo è poi sceso e si è dato alla fuga.

Il municipio di Sheffield aveva innalzato la bandiera israeliana lunedì mattina, in sostegno agli innocenti colpiti dall'attacco terroristico di Hamas. Il leader del consiglio comunale Tom Hunt ha dichiarato che "tutti hanno il diritto a una protesta sicura e pacifica, ma non possiamo sostenere gli eventi che hanno avuto luogo durante la protesta fuori dal municipio di Sheffield" . Mentra la polizia cercava di disperdere la folla si sono infatti registrati alcuni disordini: non è stato fatto nessun arresto, ma gli agenti riferiscono che le indagini sono in corso. Il sospettato che ha scalato il municipio e un altro uomo, suo complice, sono ora ricercati.

Le nuove tensioni nel Medio Oriente hanno ridato linfa all'universo che da sempre sostiene la causa palestinese in tutto il mondo. Dall'Italia, dove negli ultimi giorni si sono registrate varie manifestazioni contro Israele, fino appunto al Regno Unito. I diversi episodi di tensione - tra cui uno scontro tra gruppi pro Palestina e filoisraeliani in una stazione della metropolitana di Londra - cominciano ad allertare le forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno Suella Braverman ha esortato gli agenti a usare "tutta la forza della legge" contro le dimostrazioni di sostegno a Hamas o i tentativi di intimidire la comunità ebraica britannica.