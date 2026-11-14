Voli Usa nel caos, lo stop a tutti i voli per 4 ore poi il via libera: “Problemi nelle comunicazioni, escluso l’attacco hacker”. Cosa è successo

Gli Stati Uniti fermano le partenze aeree e attendono chiarimenti su un’emergenza ancora da definire. La Faa, l’autorità federale dell’aviazione, ha disposto venerdì pomeriggio un blocco nazionale dei decolli, richiamando circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza. L’avviso impone agli aerei a terra di non partire fino a nuova comunicazione, senza precisare quando le operazioni potranno riprendere.

Mullin: “Non è un altro 11 settembre”

“Non è un altro 11 settembre”: il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin, parlando fuori dalla Casa Bianca, ha rassicurato i cittadini, spiegando che tutti gli aerei risultano sotto controllo. “Non ci sono ancora indicazioni che si sia trattato di un attacco contro di noi. Al momento è un’interruzione delle telecomunicazioni”. Il presidente Donald Trump è stato informato, mentre gli accertamenti proseguono senza escludere alcuna ipotesi. Mullin ha avvertito che il ritorno alla normalità richiederà tempo: “Non si risolverà tutto nel giro di un’ora”.

I problemi nelle comunicazioni

Prima dello stop nazionale erano state segnalate gravi difficoltà nelle comunicazioni del controllo del traffico aereo. I problemi avevano già portato a fermare il traffico a Chicago. Restano da chiarire l’origine del malfunzionamento e la sua estensione: le informazioni disponibili non consentono ancora di ricostruire la sequenza completa che ha preceduto il provvedimento.

Duffy: “Problema di comunicazione in tutti i centri”

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha confermato su X: “La Faa ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di Controllo del Traffico Aereo delle Vie Aeree”. Sulle verifiche ha aggiunto: “I tecnici della FAA stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo”.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Gli aerei già in volo

Il blocco riguarda le partenze: gli aeromobili già in volo possono atterrare. È una distinzione centrale per comprendere la portata della misura, che interrompe i nuovi decolli mentre proseguono gli arrivi. Per i collegamenti internazionali, la Faa ha annunciato una gestione “caso per caso”, come riporta il Wall Street Journal. L’indicazione lascia aperta la valutazione dei singoli arrivi, ma non precisa quali voli potranno essere accolti né quali criteri saranno applicati. Al momento delle prime comunicazioni, non era stata indicata nemmeno la durata complessiva delle restrizioni.

I precedenti del 2023 e dell’11 settembre

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha confermato che lo stop nazionale è stato disposto per un problema di comunicazione che interessa tutti i centri di controllo del traffico aereo in rotta. I tecnici della Faa sono al lavoro per individuarne l’origine, ha spiegato, annunciando aggiornamenti appena disponibili. Le partenze restano bloccate in tutti gli Stati Uniti: dall’11 settembre 2001, un provvedimento analogo era stato adottato soltanto nel gennaio 2023.

La rete che governa i cieli americani

La Faa coordina una rete di 22 centri di controllo in rotta, incaricati di seguire gli aeromobili negli spostamenti attraverso lo spazio aereo statunitense. Il problema alle comunicazioni confermato da Duffy coinvolge queste strutture, centrali nella gestione del traffico tra le diverse aree del Paese. L’autorità ha disposto il blocco delle partenze su scala nazionale, mentre i tecnici lavorano per individuare l’origine del disservizio. Secondo Flightradar24 alle 21.54 italiane, al momento dello stop, erano 4.042 i velivoli diretti verso gli Stati Uniti.