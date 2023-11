"Barboni per scelta". Nel Regno Unito è bufera sul ministro di Sunak

Quello degli homeless, i senzatetto che dormono per strada, è un problema che sta registrando aumenti record nel Regno Unito. Per questo motivo, il governo conservatore di Rishi Sunak ha annunciato un giro di vite con multe salate per chi monta una tenda nelle vie delle città. Tuttavia le parole della ministra degli Interni britannica Suella Braverman rischiano di creare un incidente politico.

Braverman, controversa paladina dell'ultradestra Tory, è finita al centro della bufera per aver dichiarato che per molti senzatetto è una "scelta di vita" dormire per la strada in condizioni precarie, non quindi un problema sociale causato da situazioni di indigenza. La controversa frase è stata pronunciata durante la presentazione del nuovo piano del governo. "Non possiamo permettere che le nostre vie siano invase da file di tende occupate da persone, molte delle quali provenienti dall'estero, che vivono per strada come scelta di vita" , ha affermato Braverman suscitando l'indignazione delle opposizioni e degli enti di beneficenza per i senzatetto.

Il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, ha parlato di una completa "mancanza di compassione" da parte dell'esecutivo aggiungendo che "vietare le tende non risolverà il problema" . Mentre per i Liberal Democratici la responsabile degli Interni ha raggiunto un nuovo punto ancora più basso. Anche dentro il Partito Conservatore c'è chi ha preferito prendere le distanze: la ministra dell'Energia Claire Coutinho ha detto che non userebbe quel tipo di linguaggio adoperato dalla collega.

Non è la prima volta che Braverman si rende protagonista di episodi controversi. Soprannominata "Crudelia" per le sue posizioni rigide in materia di immigrazione - tanto da finire sulle magliette in vendita nei mercati britannici con la chioma bicolore della più celebre Crudelia De Mon della Carica dei 101 - è anche lei di origine indiana come il Primo ministro Sunak. Le sue dichiarazioni sempre più oltranziste, oltre alle critiche, le hanno fatto guadagnare anche un'incredibile visibilità. Alcuni parlamentari conservatori sospettano che certe "sparate" siano studiate apposta per scalare i vertici del partito, sempre più in difficoltà sulla gestione dei flussi migratori nel Regno Unito.

Il numero di senzatetto che dormono per strada in Inghilterra ha registrato un aumento record del 26% l'anno scorso a causa della crisi del caro vita. Secondo i dati del governo britannico pubblicati a febbraio, sono stati contati 3.069 senzatetto, oltre tre quarti in più rispetto al 2010 quando per la prima volta era stato fatto un censimento su chi non ha fissa dimora. Il numero è in aumento in quasi tutti i paesi del vecchio continente: ogni notte in Europa e nel Regno Unito almeno 895 mila individui sono costretti a dormire all'addiaccio, l'equivalente della popolazione di Torino o Marsiglia.