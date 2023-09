Nave bloccata in Groenlandia, peschereccio la disincaglia. A bordo 3 positivi al Covid

La nave da crociera Ocean Explorer, da tre giorni bloccata nel nord-ovest della Groenlandia, è stata liberata con successo da un peschereccio. La notiza arriva dalle testimonianze dei passeggeri riportate dal Sidney Morning Herald ed è stata confermata dal Comando Artico della Difesa danese, coinvolto nelle operazioni di salvataggio. Nei prossimi giorni la nave partirà per Akurej, in Islanda, dove verranno effettuati i controlli di sicurezza.

L'Ocean Explorer, con 206 passeggeri a bordo, era rimasta incagliata lunedì 11 settembre ad Alpefjord, nel Parco nazionale della Groenlandia nordorientale. Il luogo è noto per i suoi iceberg che hanno creato non pochi problemi all'imbarcazione. Da allora sono state tentate diverse manovre per sbloccarla e farle riprendere la navigazione. L'intervento risolutivo è avvenuto un giorno prima dell'arrivo della Knud Rasmussen, la nave della marina danese che si trovava a 2.200 chilometri dalla Ocean Explorer e che sarebbe dovuta arrivare venerdì per salvare equipaggio e passeggeri.

La Aurora Expeditions, la compagnia australiana organizzatrice del viaggio, ha segnalato la presenza di tre passeggeri a bordo risultati positivi al Covid​, prontamente messi in isolamento e assistiti da un'équipe medica. La nave ospita al suo interno persone provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Conta 77 cabine, 151 letti passeggeri e 99 letti per l'equipaggio, oltre a diversi ristoranti e aree di svago.

Uno dei 206 passeggeri ha dichiarato che la situazione a bordo è tranquilla e che tutti sono di "buon umore". Nessuno a bordo è in pericolo e nessun danno è stato segnalato, fanno sapere le autorità.