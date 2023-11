Uccisa sulla carrozzina. Identificata nuova vittima del rave in Israele

Un momento di gioia trasformato in tragedia. È stata identificata un'altra vittima dell'attentato al rave party del 7 ottobre. Si tratta di Ruth Peretz, una ragazza di 16 anni affetta da distrofia muscolare e paralisi cerebrale. La malattia non le impediva però di rinunciare alle sue grandi passioni: il ballo e la musica. Grazie al padre, Arik Peretz, non si perdeva un raduno o un concerto. L'ultimo è stato fatale per entrambi.

Israeli security forces located on Sunday the remains of Ruth Peretz, a 17-year-old who went missing along with her father during the Re'im music festival massacre on October 7.



Read more below:https://t.co/id3lPvb9MR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 5, 2023

Il corpo del padre è stato trovato circa 10 giorni dopo il massacro di Hamas. La figlia era data per dispersa: vicino al confine di Gaza, polizia e personale medico avevano rinvenuto solo la sedia a rotelle che la giovane utilizzava per spostarsi. Ieri è stato identificato anche il corpo, a riferirlo il giornale Haaretz. Secondo le testimonianze padre e figlia quando è iniziata la sparatoria hanno lasciato l'auto, abbandonato la sedia a rotelle e cercato riparo nella vegetazione.

Nonostante la malattia debilitante, papà Arik, 58 anni, non faceva mancare nulla alla figlia. Anche quel tragico 7 ottobre i due erano insieme a divertirsi come tante altre volte. Per ballare lei aveva imparato a girare la carrozzina a tempo. La loro gioia è stata interrotta dalla furia omicida di Hamas. Probabilmente lui avrebbe potuto salvarsi correndo più veloce, ma ha deciso di dare tutto se stesso - anche a costo della vita - per l'amata figlia. I terroristi non hanno avuto pietà neanche davanti a quella ragazza sulla sedia a rotelle e al sacrificio di suo padre.

In un articolo tributo scritto a Walla!, il dottor Ilan Rabinovich ha parlato a lungo delle condizioni della giovane. "Ruth aveva difficoltà a mangiare normalmente e faceva affidamento sull'alimentazione gastrica. È disabile e paralizzata. Comunica usando solo parole basilari comprese dalla sua famiglia" , ha scritto Rabinovich. "Sono andati insieme a quella tragica festa perché ha portato a Ruth una felicità incommensurabile. Eric portava Ruth a queste feste da anni perché la facevano sentire bene" .

Sconvolta la famiglia. "Mia sorella Ruth è stata trovata morta dove era anche mio padre. Hamas li ha uccisi a sangue freddo. Presto sarà fatta una ri-sepoltura" , ha commento la sorella Yamit sui social. Molti appelli erano stati lanciati in nome della giovane, considerata tra gli ostaggi in mano ad Hamas. Sempre la sorella, sperando nella compassione dei terroristi, nei giorni precedenti al ritrovamento del corpo aveva detto: "Non è fatta per vivere nei tunnel, ha bisogno di cibo liquido, viene nutrita attraverso una sonda nello stomaco. Senza mio padre è persa nel mondo" .

Subito dopo la terribile sparatoria al rave del 7 ottobre, erano stati diffusi i primi bilanci. Al party c'erano almeno tremila persone, incerto il numero dei morti, dei feriti e di quelli presi in ostaggio. Le forze dell'ordine sono ancora alla ricerca di molti corpi, ma le stime parlano di almeno 260 uccisi. Tra questi c'è Noa, la ragazza sequestrata e portata via in motocicletta, o Shani, la giovane tedesca sparita al rave poi mostrata dai miliziani di Hamas a bordo di un pickup come fosse un trofeo, incosciente e seminuda.