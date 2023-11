Wilders, il "Mozart" anti islam: perché ha vinto e cosa succede ora in Olanda

Un risultato che è andato ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. L'ultradestra di Geert Wilders è la prima forza in Olanda con 37 seggi conquistati nelle ultime elezioni. Il Partito per la libertà (Pvv) ha ottenuto il 23,8% dei voti. Per il secondo posto è testa a testa tra l'alleanza verde-sinistra di Frans Timmermans (15%) e i liberali del premier uscente Mark Rutte, guidati ora dal ministro della Giustizia e della Sicurezza Dilan Yesilgoz (14,4%). Wilders ha assicurato che la sua formazione "non può più essere ignorata" e che gli altri partiti dovranno negoziare con lui la formazione del prossimo governo olandese.

Wilders, 60 anni, soprannominato "Mozart" per l'appariscente chioma bionda, è noto per le sue posizioni anti europee ma soprattutto anti islamiche. Ha più volte ribadito che la religione musulmana è il nuovo fascismo e paragonato il Corano al Mein Kampf. Nel 2008 ha realizzato un breve documentario, intitolato Fitna, in cui denuncia il fondamentalismo islamico e gli atti di violenza perpetrati dai musulmani. Il film è stato accusato di islamofobia e le emittenti olandesi si sono rifiutate di trasmetterlo. Da allora è stato minacciato di morte innumerevoli volte e vive sotto scorta. La sua battaglia in solitaria lo ha visto crescere sempre più nei consensi, fino alla vittoria nelle ultime elezioni.

Ma quali sono le ragioni dietro tale successo? Un assist importante potrebbe essere lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. Come fa notare The Spectator, dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas, il Pvv ha più che raddoppiato i propri consensi. Wilders non ha mai fatto mistero del suo sostegno a Israele e si considera un sionista convinto. "Gerusalemme, la Giudea e la Samaria sono tutte di Israele" , scriveva nel 2017. E poi ancora: "La patria dei palestinesi è il Regno di Giordania" . È favorevole allo spostamento dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Gerusalemme e alla chiusura della sede diplomatica olandese a Ramallah, sede dell'Autorità Nazionale Palestinese.

Negli ultimi tempi, pur di governare, Wilders ha anche ammorbidito alcune delle sue posizioni più divisive. "Non parleremo di moschee, Corano e scuole islamiche" , ha dichiarato senza rinnegare il pugno di ferro contro l'immigrazione, tema centrale della sua campagna elettorale. Altre battaglie storiche del suo programma: la riduzione dell’età pensionabile, l'Iva allo 0% sugli alimenti, l'abolizione della franchigia nella sanità e la rinegoziazione dei rapporti l'Europa. I primi a fargli i complimenti dopo la vittoria sono stati proprio gli alleati euroscettici, da Marine Le Pen, che ha parlato di "spettacolare performance" , a Matteo Salvini, che ha invece mandato un messaggio di congratulazioni "all'amico Geert Wilders" .