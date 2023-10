Auto in fiamme e caos. La Sicilia brucia da Messina a Palermo

È allarme incendi in Sicilia, dove nelle ultime ore si sono registrati numerosi roghi, alimentati dal vento di scirocco e dalle elevate temperature oltre i 35 gradi. Le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e dei volontari della protezione civile regionale sono al lavoro nelle operazioni di spegnimento. I maggiori roghi risultano attivi a Termini Imerese e Cefalù, nel Palermitano, e Villafranca Tirrena, nel Messinese. Strade e scuole sono state chiuse in diverse zone della regione per garantire la sicurezza pubblica.

Gli incendi

Palermo è la provincia più colpita dagli incendi. In particolare Termini Imerese, dove sono impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco. Il vento di scirocco favorisce i roghi e quindi non aiuta le operazioni di spegnimento. In contrada Bragone-Lignari i carabinieri e il sindaco, a scopo precauzionale, hanno fatto allontanare otto famiglie. Altri incendi si registrano tra Gibilmanna e Castelbuono, nel territorio di Cefalù. L'Anas comunica che l'A19 Palermo-Catania è chiusa allo svincolo Trabia direzione Catania e, probabilmente, verrà chiusa la corsia in direzione Palermo.

Situazione critica anche nel messinese. A Villafranca Tirrena le fiamme stanno provocando numerosi danni - tra cui diverse auto incendiate - spaventando la popolazione. Chiuso da diverse ore il tratto di autostrada A20 tra Milazzo e Villafranca Tirrena in entrambe le direzioni. Gli altri comuni che stanno impegnando vigili del fuoco e forestale sono: Gioiosa Marea, Rometta, Saponara, Capo d'Orlando e San Piero Patti.

Le operazioni

Decine di squadre di volontari della Protezione civile siciliana nella notte hanno effettuato azioni di contrasto agli incendi e di assistenza alla popolazione. Da ieri la Regione ha richiamato in servizio 1.600 operai forestali. "Oggi permane allerta rossa. Tutte le strutture operative competenti attivino le conseguenti fasi operative. Tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile diano disponibilità per mantenere alta la sorveglianza sul territorio ed intervenire sui focolai in modo da evitare che il fuoco divampi" , comunica Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana.

Le scuole chiuse

In un post sulla pagina social del Comune, il sindaco di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro avvisa la popolazione "vista la gravissima situazione" di aver disposto la chiusura per la giornata di oggi di "tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro giovanile)" . Decisione simile a quella presa dal sindaco di Cefalù Daniele Tumminello dopo l'avviso straordinario di allerta rossa. "A fini precauzionali, per evitare situazioni di rischio e pericolosità connesse alla situazione in atto e in evoluzione nelle prossime ore e domani, per la sicurezza della popolazione scolastica come anche per garantire una migliore fluidità del traffico veicolare ed evitare sovraccarico alla viabilità in caso di emergenze è stata emessa un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città" , fa sapere il primo cittadino.

La caccia ai piromani