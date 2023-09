Autista non lo fa scendere, passeggero danneggia bus a Roma

Un cittadino straniero, a bordo di un autobus a Roma, ha inveito contro il conducente prendendo a pugni il vetro della cabina fino a infrangerlo. I fatti si sono verificati nella periferia Est della Capitale sabato 16 settembre.

La vittima era alla guida di una vettura della linea 053 che copre la tratta compresa tra i capolinea Marelli/Necchi e Torrenova/Bitonto, quando un passeggero gli ha chiesto di poter scendere per prendere un altro bus. L'autista però, non essendoci pensiline e fermate nelle vicinanze, si è rifiutato di fermare il mezzo.

L'uomo, apparentemente africano secondo le descrizioni fornite, a quel punto è andato in escandescenza cominciando a insultare il conducente e prendendo a pugni la parte anteriore della vettura, fino a mandare il vetro in frantumi. Approfittando della situazione di caos, è sceso alla fermata Torrenova-Squinzano per poi dileguarsi.

Nel frattempo il conducente ha dato l'allarme, chiamando i carabinieri di Tor Bella Monaca, che ora cercano di risalire al responsabile dell'aggressione non ancora individuato.

Nemmeno un mese fa a Roma si era verificato un episodio simile. Un autista Atac della linea 8, in servizio lungo viale Trastevere, era stato aggredito all'altezza di via Pascarella da un pedone che pretendeva di salire fuori fermata. L'uomo ha prima bloccato il bus e poi sferrato un pugno al conducente colpendolo al volto. La vittima era stara portata in ospedale in codice rosso.

Le aggressioni ai danni degli autisti romani sono diventate così frequenti da aver spinto i sindacati, nel maggio scorso, a istituire dei corsi anti-aggressione per i lavoratori che nel corso della propria attività rischiano d’incontrare passeggeri violenti.