Maltempo in Emilia: due ponti crollati e un disperso. Danni anche a Piacenza

L'ondata di maltempo continua a provocare danni in Emilia-Romagna. In giornata si è registrato il crollo di due ponti e un disperso nel Parmense, dove il picco massimo del fiume è arrivato a 3.49 metri. A Piacenza è invece allerta per la piena del Nure. In serata è previsto un nuovo peggioramento, con precipitazioni a tratti ancora molto intense sul versante occidentale dell'Emila.

Il torrente Baganza ha provocato il crollo di un ponte nella frazione di Marzolara, nel comune parmense di Calestano. La struttura non ha retto alla quantità di acqua che defluisce verso valle. È la seconda infrastruttura crollata questa mattina in provincia di Parma, dopo quella di Ozzanello sul torrente Sporzana. Gli studenti sono rimasti blindati nelle scuole oltre l'orario, in attesa del passaggio dell'ondata di piena del torrente Baganza. Istituti chiusi anche nel nord della Toscana, in particolare nella provincia di Massa Carrara, dove è stata dichiarata allerta gialla.

Le piogge hanno provocato un rapido innalzamento dei torrenti anche sulla montagna piacentina. La situazione diventa di ora in ora più difficile, con la massima allerta per esondazioni a Riccò, Respiccio e Sivizzano. È prevista una piena del fiume Nure che potrebbe in breve tempo provocare un'esondazione nelle zone golenali o limitrofe del territorio comunale di Piacenza. La polizia locale, i carabinieri e la protezione civile stanno già monitorando i ponti e i sottopassi tra Pontenure, Borghetto e la zona di Roncaglia. Sotto controllo anche tutta l'area golenale.

La Provincia di Piacenza parla di un primo bilancio pesantissimo. Le zone più colpite riguardano il territorio collinare, dove le piogge hanno creato allagamenti delle strade e smottamenti. Al momento le criticità principali riguardano la Strada della Val D'aveto, che resterà chiusa per l'intera giornata. I tecnici provinciali stanno lavorando per garantire, entro sera, il ripristino della circolazione stradale almeno a senso unico alternato in tutte le provinciali interrotte.

"Tutte confermate le previsioni meteo che già ieri avevano portato all'allerta rossa per oggi nella parte occidentale dell'Emilia-Romagna, con il monitoraggio costante della situazione – riferisce il governatore Stefano Bonaccini – la situazione più difficile si registra nel Parmense e nel Piacentino. I quantitativi di pioggia molto consistenti, con forti rovesci temporaleschi a partire dall'Appennino, hanno determinato frane diffuse e corsi d'acqua in crescita" .