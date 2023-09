Ecovandale bloccano il traffico a Milano. Salvini: "In galera"

Ci risiamo. Gli ecovandali sono tornati a colpire. Poco prima delle otto di stamattina, mercoledì 20 settembre, sei attiviste di Ultima Generazione si sono sedute sull'asfalto di una carreggiata di viale Fulvio Testi, una delle più importanti arterie di Milano Nord, legandosi tra loro con una catena a tre a tre. La protesta, l'ennesima, a favore del cambiamento climatico, ha mandato in tilt il traffico suscitando l'ira di migliaia di persone che si stavano recando a lavorare o accompagnare i ragazzi a scuola. Dopo pochi minuti sono dovute intervenire le forze dell'ordine per permettere il passaggio di un'ambulanza. Le manifestanti sono bloccate dagli agenti, fatte salire sulle volanti e condotte alla questura di Milano.

"Abbiamo provato a manifestare il dissenso in maniera legale" - sottolinea un comunicato di Ultima Generazione - "Siamo andate al Senato, due volte, ma non è bastato. Siamo andate in televisione, a dibattere negli studi cercando un confronto, ma non siamo state ascoltate, anzi, venivamo interrotte mentre parlavamo. Allora ritorniamo in strada" . "Queste sceneggiate creano solo danni e arrabbiature a tutti" - ha scritto sui social il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - "Noi la lotta per tutelare l'ambiente la facciamo con provvedimenti concreti, con il sostegno della popolazione e delle imprese" . Ancora più duro il commento di Matteo Salvini. "Eco-imbecilli bloccano Viale Fulvio Testi a Milano" - ha commentato sui social il leader della Lega condividendo il video della protesta - "Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera" .