Evasione dal carcere Beccaria di Milano, catturato anche il secondo evaso

Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare e ricondurre dietro le sbarre anche il secondo dei due detenuti evasi nei giorni scorsi dal carcere minorile Beccaria di Milano: si tratta di Hasain Zakaria, anch'egli di nazionalità marocchina come l'altro fuggiasco catturato ieri.

Stando a quanto riferito dalle autorità, il giovane è stato individuato intorno alle ore 21.30 di oggi, domenica 16 giugno, nelle vicinanze dell'ingresso del penitenziario. A notarlo e riconoscerlo, facendo scattare l'allarme, è stato l'agente addetto alla portineria: il personale della Penitenziaria lo ha quindi prelevato e ricondotto in cella. La notizia è stata diffusa dalla Federazione Sindacati Autonomi Cnpp, e nello specifico dal Segretario generale aggiunto Domenico Pelliccia e dal Segretario nazionale Giuseppe Merola, i quali hanno espresso "vive soddisfazioni ed incondizionato compiacimento per il lavoro svolto dal personale di Polizia Penitenziaria, capitanato dal dirigente Daniele Alborghetti".

I due erano evasi nel pomeriggio dello scorso venerdì 14 giugno intorno alle ore 15.30 fuggendo dai passeggi in prossimità della zona del Centro di prima accoglienza (Cpa), e scavalcando il muro del cortile e quello di cinta. Il personale della polizia Penitenziaria si era immediatamente messo all'opera per rintracciare i detenuti, predisponendo una ricerca a tappeto nelle zone lilitrofe al carcere in cui avrebbero potuto cercare ospitalità e organizzando delle ronde.

Il lavoro di ricerca aveva dato i suoi primi frutti nelle prime ore della giornata di ieri, sabato 15 giugno, quando era stato tratto in arresto il primo dei fuggiaschi, ovvero il marocchino Fakir Ahmed. Il nordafricano era stato individuato dai carabinieri intorno alle 2.30 del mattino nella stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese: a bordo di un treno, cercava di raggiungere Milano Cadorna. Lo straniero, che aveva opposto resistenza al fermo da parte dei militari, era stato affidato alla Penitenziaria, che prima di riportarlo in carcere lo aveva condotto all'ospedale San Carlo di Milano in quanto lamentava dei dolori al petto.

Dopo le brillanti e rapide operazioni di ritrovamento dei fuggitivi, concluse anche grazie al supporto del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria e dei Carabinieri, il sindacato chiede degli urgenti cambiamenti.

"Ora un’autorevole riflessione politica da parte dell’Amministrazione Centrale"

"affinché venga rafforzato di poliziotti penitenziari e valutati gli interventi strutturali che da tempo abbiamo chiesto, oltre a rivedere le politiche detentive dei minori distretti in tutta la Penisola, specie di soggetti affetti da disturbi sociali e psichiatrici".

, auspica infatti la Federazione Sindacati Autonomi Cnpp,