Le femministe ora imbrattano le sedi dei giornali

"Imbrattare i muri di un giornale facendo riferimento a presunte (ma inesistenti) mancanze deontologiche è una forma di violenza e di minaccia" . La denuncia arriva da una nota congiunta della segreteria regionale dell'Associazione siciliana della stampa, il Gruppo cronisti di Assostampa Sicilia e la segreteria provinciale di Palermo. Ma a cosa fanno riferimento?

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre 2023 due persone incappucciate, riprese dalle telecamera di sorveglianza, si sono avvicinate alla sede del Giornale di Sicilia in via Lincoln, a Palermo. Con della vernice rossa hanno imbrattato i muri rivolgendo offese ai lavoratori della testata - "giornalisti violenti" , "non è giornalismo ma pornografia del dolore" , solo per citarne alcune. L'azione è stata rivendicata dall'associazione "Non una di meno" con riferimento agli ultimi fatti di cronaca come la violenza di gruppo a Palermo o l'omicidio di Marisa Leo. Tutti episodi "drammatici" , tende a sottolineare la nota, "che i colleghi della testata palermitana hanno trattato col consueto rispetto delle regole e la delicatezza che i fatti meritavano" .

Per il sindacato il bersaglio delle femministe è sbagliato. Infatti "mentre sui social impazzano i nomi, cognomi e fotografie di vittime e carnefici" - continua la nota - "i mezzi di informazione tradizionali si attengono, giustamente, a regole più stringenti a tutela in primo luogo di chi è vittima" . Ed ecco la stoccata: "Ragionare, criticare, mettere in discussione, andare controcorrente: sono tutte attività che costituiscono il sale della democrazia e l'essenza stessa del vivere insieme. Ma tutto questo deve svolgersi in un alveo di civiltà. Imbrattare i muri di un giornale non lo è sicuramente" .