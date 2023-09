Trapani, latitante "tradito" dalla sigaretta in balcone: arrestato dai carabinieri

Mesi passati a nascondere le proprie tracce e poi scoperto per colpa di una sigaretta fumata sul balcone. Una "leggerezza" che è costata cara a un 40enne di Trapani, latitante dallo scorso luglio e accusato di traffico di stupefacenti.

L’uomo, coinvolto nell’operazione Piazza Pulita, è stato individuato dai carabinieri nella zona di Borgo Annunziata, frazione di Trapani, mentre si accendeva una sigaretta sul balcone della casa di un 45enne trapanese con precedenti di polizia. Da mesi era seguito dagli appostamenti e dai pedinamenti dei militari. Una volta in manette, è stato accompagnato presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.

Non è la prima volta che i latitanti vengono presi anche a causa delle loro debolezze. A maggio un uomo, in fuga da 11 anni, era stato riconosciuto a Corfù mentre festeggiava sul balcone la vittoria dello scudetto del Napoli. Ad agosto un altro camorrista era stato individuato grazie a un barboncino affacciato a una finestra semichiusa di una grossa villa. Il cane era fedele amico di una donna che incontrava il ricercato e ha suscitato negli investigatori il sospetto che quello fosse proprio il rifugio del latitante.

Pochi giorni fa un uomo, ricercato da cinque anni, è stato bloccato mentre con la sua famiglia stava partendo in crociera dal porto di Palermo. Era nella cabina della Costa Smeralda quando è stato fermato dai poliziotti che avevano eseguito i controlli sui passeggeri. Per sfuggire a una condanna per spaccio di 18 mesi, si era trasferito in Spagna.