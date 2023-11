"Non c'è nulla di male". Così il prof di religione adescava i minori

Ascolta ora: ""Non c'è nulla di male". Così il prof di religione adescava i minori"

Emergono ulteriori elementi inquietanti dalle indagini sul professore di religione agli arresti domiciliari per violenza sessuale ai danni di alcuni studenti del liceo scientifico Majorana di Latina. Gli inquirenti sospettano che l'indagato abbia mostrato ad alcune vittime un video porno realizzato con un sacerdote per convincere i minori a fare sesso con lui.

Il 50enne Alessandro Frateschi, che oltre al ruolo di insegnante era impegnato anche in una casa famiglia di Terracina, era stato messo ai domiciliari a luglio. La garante dell'infanzia Monica Sansoni ha visionato alcune delle chat tra il parroco e i suoi studenti e ha inviato tutto alla Procura di Latina. Proprio da queste chat è emerso il nuovo inquietante dettaglio: "Non c'è nulla di male nel fare queste cose. Come vedi lo fa anche don...."

Gli inquirenti sospettano che il sacerdote apparso nel video porno inviato ai ragazzi sia un prete del posto con cui l’indagato avrebbe fatto sesso, riprendendo quegli incontri all'insaputa dello stesso. Il sacerdote, estraneo alle accuse e non indagato, è stato da qualche tempo spostato in un altro centro pontino rispetto a quello dove operava al momento in cui avrebbe avuto rapporti con Frateschi.

Gli studenti sostengono che il parrocco usava la pratica del sexual stage, che consiste nel cingere i fianchi e le gambe delle vittime. "Quando ho capito cosa stava facendo ho provato a stare lontano da lui" , ha denunciato uno di loro. "Anche perché sapeva che i fianchi erano una parte che non volevo mi si toccasse. Lui continuava a toccarmeli e a stringerli. Questa cosa mi infastidiva terribilmente" . L'indagato deteneva anche una grande quantità di materiale pedopornografico. "Realizzato utilizzando minori di anni 18 e disegni ritraenti soggetti, verosimilmente minorenni, intenti a compiere o subire pratiche e atti sessuali" . Il materiale è stato scoperto durante le perquisizioni in seguito alla seconda denuncia.

Gli inquirenti sospettano anche che vi fosse una rete di pedofilia che si muoveva tra parrocchie, case famiglia e scuola. Quest'ultima forse godeva di una serie di protezioni, visto anche che alcune persone, insospettabili compresi, avrebbero avvicinato alcune vittime per spingerle a ritirare le denunce e avrebbero compiuto atti intimidatori.