Nuovo terremoto nella Marche. Evacuate le scuole

La terra trema ancora. Una nuova scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata lungo la costa marchigiana alle ore 10,38 di questa mattina. Un episodio sismico molto breve, ma che ha fatto tremare diversi edifici, diffondendo panico nella popolazione. Dalle prime verifiche effettuate, non risulterebbero danni a persone o cose.

Secondo i rilevi di INGV, il sisma è avvenuto a 2 chilometri di profondità nel Mar Adriatico. Nonostante la lontananza dell'epicentro dalla costa, molti cittadini hanno segnalato scosse tra le province di Pesaro e Ancona, mettendo in allerta scuole e alcune residenze per anziani.

A Senigallia sono state avvertite vibrazioni di mobili e oscillazioni di lampadari, anche se in alcune zone della città il movimento tellurico non è stato percepito. A Fano alcuni testimoni riferiscono di avere sentito un boato, che non tutti hanno identificato come una scossa di terremoto. Ad Ancona è stata è stata evacuata la scuola primaria "Maggini".

L'area è da tempo interessata da una scia sismica. Lo scorso 9 novembre due forti scosse causarono ingenti danni e circa 500 sfollati tra Pesaro e Ancona. Anche nei giorni scorsi erano stati registrati diversi terremoti con magnitudo oltre 2 o 3.