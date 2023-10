Parrucchiere con reddito di cittadinanza gestiva centro estetico abusivo

Un centro estetico completamente sconosciuto al fisco, gestito da un parrucchiere percettore del reddito di cittadinanza. La scoperta arriva dalla Guardia di Finanza di Cerignola, in provincia di Foggia, nel corso dei controlli nel territorio. Il titolare, che da qualche anno pubblicizzava la propria attività utilizzando anche i canali social, lavorava in maniera del tutto abusiva, in assenza delle autorizzazioni previste.

Nel locale le Fiamme Gialle hanno trovato attrezzature e lampade speciali, prodotti di bellezza esposti per la vendita, strumentazione per la cura dei capelli, il listino prezzi dei trattamenti nonché agende con l'annotazione degli appuntamenti. È stato inoltre individuato un lavoratore completamente in nero.

A seguito dei primi approfondimenti è emerso che il parrucchiere percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. I militari hanno così avviato un controllo fiscale finalizzato alla ricostruzione del reddito sottratto a tassazione e hanno richiesto l'attribuzione d'ufficio di una partita Iva.

Questa è solo l'ultima delle tante truffe riconducibili al sussidio fortemente voluto (e difeso a spada tratta) dal Movimento 5 Stelle. E non è nemmeno la prima volta che riguarda dei parrucchieri. Nel 2019 la polizia di Catania aveva scovato un salone, altrettanto abusivo, gestito da marito e moglie con il reddito di cittadinanza. Nel 2021 i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche avevano invece denunciato una parrucchiera, dichiaratasi disoccupata, che aveva percepito illecitamente oltre 7.000 euro nonostante due diverse revoche disposte dall’Inps.